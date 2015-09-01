人民币中间价再升百点 专家称无持续贬值预期

人民币汇率的贬值预期似乎在减弱。昨日，人民币对美元汇率无论是中间价还是盘中即期价格，都出现了百点左右的升值。在一些业内人士看来，人民币并没有长期贬值的预期。

数据显示，昨日人民币对美元汇率中间价为6.3893，较上一个交易日升值93个基点，创下一周来新高。这已经是中间价连续两个交易日近百点的升值。业内人士表示，两日近200个基点的上涨，或将扭转此前市场对人民币的贬值预期。

不仅如此，盘中人民币对美元即期汇率也出现了百点跳升，并刷新了两周新高。截至北京晨报记者发稿时，人民币对美元即期汇率保持在6.3760附近，较上一个交易日收盘价6.3885升值125个基点，也创下了两周以来的新高。

从8月11日央行调整人民币汇率中间价报价机制以来，人民币中间价就出现了连续数日的大幅调整，并形成了强烈的人民币贬值预期。不过，在建设银行董事长王洪章看来，此前连续的大幅调整让人民币贬值压力得到了一次性的释放，对于人民币汇率中间价的矫正比较圆满。“但人民币并没有持续贬值的预期。”王洪章表示。

而高盛最新报告显示，人民币如今“接近公允价值”，而从未来3年的预期来看，人民币将仅对美元温和贬值。“在2005年至2007年中，人民币被严重低估了；但随后的几年，人民币实际贸易加权汇率升值大约46%，因此当两周前中国央行对人民币进行贬值时，大部分的背离已经得到矫正。”

不过，也有业内人士认为，人民币对美元汇率仍然没有触底。法兴银行的分析报告显示，今年年底前，人民币对美元汇率将跌至6.8关口附近。而渣打银行的分析报告则认为，年底前，人民币汇率将触底在6.5关口附近。