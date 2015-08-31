加息“紧箍咒”下回升步履维艰 黄金本周唯非农马首是瞻

际现货黄金周一（8月31日）美市盘中刷新日内低点至1125.56美元/盎司，随后震荡上行至1130美元/盎司上方。美元虽然走弱，但现货金周一从上周跌势中回升的步履维艰，当前市场担心尽管近期市场动荡，美联储仍将在今年加息。美联储数位官员周末在杰克逊霍尔央行年会上的讲话显示，尽管全球市场近期动荡不安，通胀维持低迷，美国仍有可能在年内加息，黄金仍承压。

现货金8月有望录得升幅，上周一曾升至七周高位，因对中国经济放缓的担忧刺激避险买盘。然而由于越来越多迹象显示近期美联储将加息，这种避险买盘持续时间不长。

联邦公开市场委员会（FOMC）将在9月16日-17日召开货币政策会议，此前最为重要的经济数据当属劳工部即将在本周五公布的8月非农就业报告。

央行年会美联储高官各抒己见 9月加息大门依然敞开

美联储政策会议将在9月16-17日举行，至少有五位美联储官员在上周末期间发表公开讲话，就美联储在中国经济放缓，美元升值，大宗商品价格下跌的情况下加息是否风险太大这个问题，各抒己见。

美联储上周五(8月28日)为9月加息敞开大门，虽然有几位联储官员承认，如果金融市场震荡持续，有可能导致联储推迟进行近10年来的首次加息，但仅在数周前，对联储加息时点的预期是很可能在9月。

下月是否加息？

包括美联储副主席费希尔(Stanley Fischer)在内的几位高级决策者称，近期的全球市场动荡会很快消退，或为美国加息铺平道路。目前全球投资者、各国政府和央行都在屏息以待美国加息。

费希尔上周五(8月28日)在美国杰克森霍尔全球央行年会间隙时表示：“现在判断为时尚早，我们仍在关注形势。”他和其他几位联储官员都承认，始于上周的全球股市跌势会影响加息的时点。他说：“我认为市场会相当快地平静下来。”

费希尔上周六(8月29日)对之前的讲话内容做了进一步补充，他表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步加息。他当天的讲话措辞谨慎，避免给人以对中国经济放缓风险反应过度的印象。

在说到他是否倾向美联储在9月加息时，费希尔态度谨慎。但他指出，美元升值、油价下跌和美国就业市场闲置带来的物价下跌压力正在减退。

圣路易斯联储主席布拉德(James Bullard)表示，他仍倾向在下个月加息，不过他补充称，如果9月中旬全球市场还继续震荡态势，他的同事对加息会很犹豫。

布拉德说，联邦公开市场委员会“不希望在全球金融风暴的风口浪尖采取行动，所以我们有一个优势，即这场风暴正在发生，至少目前还在发生，我们认为风暴将在9月会议前归于平静。”

这番言论表明，未来两周半对于美联储和全球市场来说都至为关键。美国加息对新兴市场股市和货币的冲击预计将尤其大，无异于给已经出现的市场抛压雪上加霜。不过美国经济继续表现出色，尽管有关美国将在较长期内维持低通胀的忧虑犹在。美国政府上周四(8月27日)公布，美国经济第2季度国内生产总值(GDP)环比年率修正值为增长3.7%，远高于初值，而且占美国经济活动逾三分之二的消费者支出7月再度出现增长。

市场目前在高度关注决策者是否排除9月加息可能的迹象，但投资者目前得到的信息是，美联储至少会在今年加息。

首次加息后利率将“停留不变”一段时间

投资者和分析师们一直在押注美联储将推迟到12月或者更晚加息，延长货币刺激的实施时间。

但在费希尔讲话后，交易员们加大了对联储将在今年加息的押注，隔夜利率交换(overnight index swap,OIS)暗示，美联储9月加息的机率为35%，12月加息的机率为77%。

亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)表示，认为下月加息的概率约为50%是合理的。洛克哈特是位政策中间派，他在市场近期大跌后，对9月加息的立场就没那么坚定了。

有一个观点周五似乎变得很受认同，即美联储加息一次或两次后，将维持利率不变直到通胀率开始升向2%的目标。尽管美国目前在5.3%的失业率接近正常水平，但美元升值和油价下跌抑制了物价。

布拉德表示，美联储升完一次息之后，如果通胀率还是太低，利率将在那个水平“停留”一段时间。

与布拉德同属政策鹰派、也常与联储主流观点唱反调的克利夫兰联储主席梅斯特称，美国经济仍可以应对小幅加息，不过她没有明确表示支持下月加息。“我想利用现在到9月会议之间的这段时间，评估一下期间的所有经济信息，包括近期市场波动及其背后的原因。”

经济学家：8月非农报告将发挥超出常规的重要性

本周最为重要的经济数据当属美国8月非农就业报告。如果数据表现良好，将为9月加息提供有力的支持。

北京时间周五20:30，美国劳工部将公布8月非农数据。接受媒体调查的经济学家的预期中值显示，美国8月非农就业人口料增加21.4万，前值为增加21.5万；8月失业率料自5.3%下滑至5.2%。

在市场极为担忧通胀之际，薪资增速也是投资者关注的重点。调查表明，美国8月平均每小时工资月率料上升0.2%，与前值相同，年率升幅料自上月2.1%下滑至2.0%。

安联(Allianz SE)首席经济顾问埃里安(Mohamed El-Erian)周日(8月30日)表示，本周的非农就业报告可能成为美联储(FED)决定9月是否加息的关键因素。

曾担任太平洋投资管理公司(PIMCO)首席执行官的埃里安在接受采访时表示，假如非农就业增长强劲——超过20万人，而且薪资水平最终上升，则是美联储最好加息的信号。

此前华尔街普遍预期美联储会在9月加息，但近期市场动荡令这一预期出现降温。

埃里安表示，尽管关于近十年来首次加息的时点，各方意见出现分歧，“但我感觉不会发生在9月份，因为面临太多的全球不确定性因素。”

德意志银行(Deutsche Bank)经济学家Joseph LaVorgna、Brett Ryan、AdityaBhave在8月14日在报告中写道，8月非农就业报告在投资者关于美联储政策行动的预期方面将发挥超出常规的重要性。

Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam表示，“真正重要的是将在周五公布的美国非农就业报告。如果平均小时薪资和就业市场进一步收紧，黄金可能被抛售。” Aslam还指出，“是的，中国是另外一个焦点，但可能没有这么重要。美联储加息取决经济数据，没有比就业报告更重要的数据了。”

期金持仓升至6月来高位 美联储加息预期下黄金持续承压

香港永丰金融集团周一在报告中表示，随着股市稳定，大宗商品价格回升，原油价格回升，VIX进一步下跌，投资者们终于能够有所放松。另一方面，美联储升息又成为了市场关注的焦点。由于全球市场的不稳定，9月升息看起来也变得更不确定。永丰指出，本周的8月美国非农数据非常重要。

贵金属价格终于有所回升，金价结束了此前连续4个交易日的下跌，但永丰认为金价仍然在下行通道中，虽然会继续有回升，但上行将非常有限。永丰指出，金价上行突破了50日移动均线，稳定在20日均线附近，而5日均线跌破了10日均线。布林带在均线上方，MACD则在0值上方，短期金价可能继续受到支撑。

FuturePath Trading的分析师Frank Lesh则表示，黄金的表现还会继续关注其它市场的表现。Lesh称：“在货币波动和市场不确定性的情况下，会有流向黄金的避险需求，当然，这很大程度上和美联储会怎么做有关，但那要三周之后才能确定。还有就是要关注全球股市，现在也同样有很大波动，因此黄金市场会有一些需求。”

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五(8月28日)公布的周度报告显示，截至8月25日当周，对冲基金和基金经理增持了Comex黄金和白银期货及期权净多头头寸31508手，至44271手。黄金净多头头寸升至6月以来最高位，因交易商进一步减少了其看空押注。黄金在本周大幅回落之前，曾于周一触及逾一个月高位。

加拿大皇家银行资本市场(RBC Capital Market)的分析师Stephen Walker是上一季度对金价预测最准的分析师，他表示，由于人民币的贬值，对全球经济增长的担忧和股市的抛售，美联储可能会推迟升息。他下调下半年金价预期13%至1125美元/盎司。

USAA Precious Metals & Minerals Fund的投资组合经理Dan Denbow则表示：“在投资者们意识到今年可能就一次升息，并且升息幅度不大的情况下，黄金市场可能会有一些买家回归。”

Bahl & Gaynor Inc的投资组合经理Jim Russell则表示：“由于对全球经济增长的担忧，各地都出现了对通缩的恐慌，这样的情况下黄金是不会有很好表现的。其它资产价格大波动下金价的表现是比较意外的，目前我们还是会远离黄金。”