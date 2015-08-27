万达6.5亿美元购世界铁人 成全球最大体育公司

继瑞士盈方和马德里竞技之后，万达集团在体育领域又做出大手笔投资。

8月27日，万达集团宣布，以6.5亿美元并购美国世界铁人公司100%股权。万达并购世界铁人公司使中国首次拥有了一项国际顶级赛事产权，并购后万达体育也成为全球规模最大体育经营公司。

铁人三项运动被称为世界运动的极限，综合游泳、自行车、长跑三项运动，比赛赛程长、难度大，在规定时间内完成比赛的称之为“铁人”。铁人三项是奥运会正式比赛项目，也是一项全球性的体育运动，全球每年举办的各类铁人三项赛事超过千项，仅美国就有超过48万人参与铁人三项运动。

世界铁人公司(WTC)总部位于美国佛罗里达州坦帕，是世界最大的铁人三项赛事运营者和最著名铁人三项赛事品牌拥有者，占全球长距离铁人三项运动份额的91%。公司既是赛事品牌拥有者，又是赛事经营者，其在全球范围内组织、推广和授权运营铁人三项运动赛事达37年，拥有五个独家铁人三项赛事品牌，在全球每年运营250多项赛事。此前，该公司收入连续四年复合增长率超过20%，公司净利润连续四年复合增长率达到40%。业内人士认为，如果加上中国业务，公司业绩预期更加良好。

目前世界主要体育产业基本掌握在欧美国家手中，要想迅速做大，只能通过并购。将世界铁人公司收入囊中后，万达成为世界规模最大的体育产业公司。

通过包括瑞士盈方等一系列并购，万达已形成体育赛事举办、运动员经纪、赛事营销、赛事转播的全产业链，万达全球体育产业战略正在加速落地。

并购后，世界铁人公司管理层全部选择留任，并与万达签订了长期经营目标合同。