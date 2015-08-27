欧元/美元8月27日技术分析

周四（8月27日）亚市午盘，欧元/美元位于1.1335附近水平徘徊。

知名外汇网站ActionForex外汇分析师指出，近期欧元/美元自1.1713短期高点回撤，目前进一步延伸该回撤之势，盘中对欧元的偏好暂时维持中性。汇价可能进一步深跌，但预计将于1.1309上方获得强劲支撑，该水位为汇价自1.1016至1.1713涨势的61.8%回撤位，并可能于此重启新一轮涨势。

上行方面，如果欧元/美元突破1.1713阻力位，则目标指向1.1812，该水位为汇价自1.0461至1.1466涨幅在1.0807的100%映射位。但目前仍需对1.1810/12强劲阻力位保持警惕，汇价涨势可能受限于此，至少初步尝试反弹可能受阻。

更大范围图形来看，该分析师依旧认为，欧元/美元自长期顶部1.6039开始的走势依旧被视为修正整理，同时汇价自1.3993以来的跌势仍被视为这一形态的第3轮修正。欧元中期底部位于1.0461，更下方支撑位于1.0283，该水位为汇价自1.6039至1.2329跌幅在1.3993的100%映射位，预计接下来将先展开一些整理。

但整体来看，只有当欧元/美元突破1.2042（支撑转阻力位），方能暗示中期趋势反转，否则对其整体偏好维持看跌，并预计之后阶段将于1.0461下方刷新新低。