风向要变了？美QE4并非遥不可及 欧日恐扩大QE

国际金融市场在经过数天动荡之后，周三(8月26日)晚间继续关注美联储三号人物，纽约联储主席杜德利(William Dudley)讲话。近期中国股市暴跌引起的全球金融市场动荡似乎已经惊动了美联储官员们，杜德利讲话中表达了对于国际形势的担忧，同时明确表示，目前最新的国际金融现状已经使他对于9月加息不像之前那么肯定了。

美联储一直是国际金融市场的焦点，但最近几天对美联储的关注被中国方面出现的一系列重磅事件抢了风头。中国股市近期再次暴跌，使市场担忧中国经济放缓的趋势可能会导致全球进入衰退，市场恐慌情绪大范围蔓延。而中国人民银行周二宣布降息降准的消息明显让投资者的情绪得到了一定缓和，亚太股市全线回升，欧洲和美国股市也出现了反弹的迹象。

杜德利的讲话对于国际金融市场风向变化意义重大，目前全球金融市场最重磅的事件之一就是美联储加息。此前几周，市场和分析人士都认为，9月是美联储最有可能加息的时间。美国芝加哥交易所期货数据显示，市场押注美联储9月加息的比例达到54%，而周二这个比例已经降至21%。杜德利的讲话很明显将会向市场显示，美联储官员们的立场正在受到近期市场动荡的影响。同时杜德利谈及市场热议的QE4计划，尽管他表示距离QE4还有很长一段路，但是这表示美联储官员已经开始考虑这个问题，这与此前官员们一直坚持加息立场的论调是完全背道而驰的。市场将会继续密切关注美联储官员们的言论变化，如果真的在官员之中出现整体风向变化的迹象，市场可能会出现新一轮大幅动荡。

日本内阁府周三下调了消费者支出和出口评估。政府对于日本第二季度经济萎缩后的复苏步伐感到非常担忧。日内日本内阁特别经济顾问滨田宏一(Koichi Hamada)、日本央行副行长岩田规久男(Kikuo Iwata)以及日本财政大臣甘利明(Taro Aso)等人均对近期日本以及国际经济形势进行了评论，官员们对近期经济形势表示继续关注。

美联储三号人物杜德利讲话 决策者有立场转变的迹象出现

周三纽约联储主席杜德利就地区经济前景等议题发表讲话。杜德利对于近期金融市场重大事件如原油价格大幅下滑、全球金融市场动荡以及中国经济放缓等问题作出了评论。同时杜德利在回答关于近期市场热议的QE4话题时表示，距离新一轮QE还有很长一段路。杜德利同时表示，同几周前相比，9月升息的前景看来没有那么令他信服了。这与市场近期预期相符，美联储9月加息预期将可能进一步减少。

杜德利表示，国际市场发展已经令美国经济下滑风险增加。油价等因素威胁到美国经济。但他同时指出，重要的是不要对全球市场动荡反应过度，美联储还是要看数据表现。他预计美元和油价对美国通胀的影响将是暂时的，并表示“短期”市场波动不会对美国经济复苏造成重大影响。

杜德利承认，国际金融市场发展影响美国升息时机的计算。他还指出，美国就业市场似乎特别松散。杜德利认为，全球市场动荡不太可能马上冲击美国经济数据，但股市“大幅且长期”下挫可能影响美国经济前景。

关于中国股市动荡以及经济放缓方面，杜德利表示，中国经济放缓可能影响美国商品和服务的价格。他认为中国政府仍有许多政策工具来扶助经济过渡。

杜德利讲话之后，美国国债价格先是削减跌幅，随后多数美国国债价格转跌为升。现货黄金自日内低点1117.70反弹近10美元至1126.80美元/盎司。

美国耐用品订单表现稳健 支持美元稳定回升

据今天的一份政府报告显示，美国7月份资本商品订单创一年多来最大增长，显示企业开支在最近金融市场动荡之前企稳。

美国商务部(DOC)周三(8月26日)公布的数据显示，美国7月扣除飞机的非军事设备订单增长2.2%，为2014年6月份以来最大增幅，之前在6月份增长1.4%。

美国商务部还在今天的报告中称，美国7月耐用品订单月率增长2%。

受到就业稳健支撑，美国经济增长将持续扩张，同时美元升值的负面影响逐渐减弱，从而促使企业雇主愿意大规模的更新工厂设备。

在市场7月进入动荡之际，即便海外需求依然疲软，但是美国民众的消费支出强劲，从而支撑国内需求。

周三纽约早盘，美元指数显著反弹，连续第二日走高，受助于纽约早盘7月耐用品订单数据异常强劲：月率增长2.0%，远高于市场预期的下降0.5%；而且前值也被显著修正。

欧银高官再谈扩大QE 近期欧元市场仍存动荡威胁

欧洲央行(ECB)执委会委员普雷特(Peter Praet)在周三(8月26日)的讲话中再度提到央行将在必要时扩大QE(量化宽松)规模，这也引发欧元短线急挫，欧元/美元最低触及1.1403水平，刷新最近两个交易日低位。

普雷特在德国曼海姆的讲话中指出，由于大宗商品价格大跌以及全球经济增长风险危及其通胀目标，欧洲央行准备在必要时扩大或延长其购债项目。

当前，欧洲央行根据其量化宽松项目每月购买600亿欧的公共部门债券、公司债券以及资产支持证券(ABS)，项目计划持续到2016年9月份。普雷特称这一项目可能会在必要时进行调整。

普雷特说道：“世界经济以及大宗商品市场的最近发展态势，已加大在实现通胀达到2%可持续目标方面的下行风险。管委会在必要时采取行动的意愿和能力方面不应有任何含糊。”

他认为，“公共部门资产购买项目(PSPP)提供了足够的弹性来这么去做，特别是在项目规模、构成以及持续期限方面。”

此外，普雷特还透露，欧洲央行工作人员正在为9月3日在法兰克福的会议最终决定新的预期，将作为会议讨论的基础。

在普雷特再度提到扩大QE之后，欧元/美元短线急挫，汇价最低触及1.1403水平，刷新最近两个交易日低位。

日本内阁府下调消费者指出及出口评估 经济前景仍然堪忧

日本政府8月调降对消费者支出及出口的评估，由于日本经济二季度萎缩后，仅温和回升，此消息无异是一项警讯。

日本政府维持经济评估不变，认为经济正步上复苏轨道，但也承认改善脚步不稳定。在此同时，中国股市泡沫破灭引发的疑虑，正在重创全球金融市场。

海外情势动荡对日本是一大威胁，因为这可能影响政策高层以量化宽松提振通胀、以结构性改革振兴民间部门的努力。

内阁府在报告中指出，“经济正在复苏，但近来改善脚步不稳，”报告还称，“我们必须留意中国、其他海外经济体及金融市场波动所构成的下行风险。”

日本内阁特别经济顾问滨田宏一(Koichi Hamada)周三表示，日本央行(BOJ)不需要为了因应中国近期市场动荡而仓促行动，此外中国情势所引发的日元跳涨，对日本经济不构成问题。

岩田规久男周三表示，“将继续密切关注市场动向，日本经济基本面稳健，经济将继续复苏。近期日本股市下跌和日圆上涨更多是因为海外因素。”

日本经济财政大臣甘利明周三表示，中国股市大跌未对日本经济产生直接影响。他指出，中国已经放宽货币政策，因此冷静观察市场是很重要的。