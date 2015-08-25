人民币贬值 为啥美元和全球股市也跳水？

周一人民币在岸即期汇率尾盘异常跳水，周二中间价贬值的概率急剧上升。为什么全球都暴跌呢？

兴业证券宏观分析师王涵称，人民币贬值致外资在华资产缩水，因而拖累美股，进而导致借欧元/日元套利美股的资金退出，因此全球股市大跌，但欧元、日元兑美元上涨。人民币汇率牵动全球，各国“以邻为壑”还是“互让一步”，是值得关注的变数。

人民币尾盘异常跳水

自两周前人民币中间价一次性贬值后，在岸即期汇率CNY一直较为稳定，然而，今天尾盘人民币出现明显跳水，这是较为异常的地方。由于人民银行此前已 宣布未来中间价将跟随即期汇率前日收盘价，因此明日中间价编制的概率急剧上升。此后，离岸人民币CNH开始跟随性跳水，且与在岸CNY汇差开始从此前的 500个基点急剧扩大至1000个基点。在此前民间换汇压力已经上升的情况下，金日即期汇率的这一异常举动，如果央行没有后续的手段进行保护，显然会导致 贬值预期的进一步上升。

人民币贬值后，为啥全球股市、美元暴跌？

简单来说，在上一轮全球资本全球化的过程中，中国作为资本稀缺市场，引入了大量的外部资本。而此次人民币的超预期贬值，使得美国企业在华资产、利润 兑换成美元后都出现了缩水，进而导致美国跨国企业的PE、PB等估值指标被动上升，这是美股下跌的部分原因(中概股下跌的原因就更加清晰了)。但为什么美 元相对于欧元、日元都出现了下跌？市场的一种解释是可能影响了联储加息的预期。但笔者认为，更重要的问题在于，此前欧、日的货币宽松过程中，借日元、欧元 套利投资美股的投资者大有人在，而由于人民币贬值预期上升，市场预期前述因素会影响美股前景，这不仅影响了欧、日投资者在美股上的收益，更使得此前的大量 套利资金反向循环回流欧日，这可能是为什么欧元、日元兑美元的大幅上升的重要原因。简而言之，此次欧元日元走强，与2008年金融危机过程中，作为套利货币的日元逆势走强没有本质区别。

国际关系的变数：以邻为壑还是互让一步？

尽管我们站在中国本身的立场来看，股市下跌、汇市下跌，都加大了国内投资者的恐慌情绪。但从全球角度来说，从上述的分析来看，人民币汇率调整可能是 一个“牵一发动全身”的问题，过去两周里，避险资产全面上涨、风险资产普跌的格局，意味着市场再次进入risk-off的全面恐慌模式。本质上来说，金融 危机后各国“放钱-吹泡沫”的模式，并无本质区别，美股、美元其实也是泡沫。而这次人民币、美元的贬值，使得货币竞相贬值的担忧上升。在各国都面临“损人 不利己”的背景下，是否各国之间会达成某种默契，还是继续“以邻为壑”，可能是值得关注的问题。