金价跌破1154，中线看涨提前结束

基本面：



"纳斯达克综合指数收跌179.33点，跌幅3.81%，报4526.71点

道琼斯工业平均指数收跌585.66点，跌幅3.56%，报15874.09点

标普500指数收跌77.26点，跌幅3.92%，报1893.63点

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日增加3.28吨，当前持仓量为681.11吨

外媒：朝鲜同意撤销此前宣布的半战争状态"

技术面：

昨日金价收到全球股市的波动推升，全日振幅扩大，金价再创新高1169.8，但是并未突破此价位，然后回落1145.75，这种走法改变了我们对昨日金价继续升高的预期，可能提前结束中线看涨的走势。因为1154是非常重要的分界线，1154的得失，可以作为行情方向的界定，昨日日线收阴。重新搭建了震荡区间1159.6-1087.29.macd回归到0轴，dif与dea产生交叉，四小时ma6回归布林轨道，macd走势看空，今日走势可能继续看空，欧元、英镑昨日表现坚挺，今天会再发挥惯性上冲。

今日观点：

综上所述，金价跌破1154，中线看涨提前结束，欧元、英镑强势，继续看多。

今日思路：

阻力位1159.61、1169.81、1180.11；支撑位1148.4、1124.35、1087.36；

1、黄金1159.61不破做空，止损1169.8止盈1148.4、1124.35、1087.36；

2、黄金1148.4企稳做多，止损1145.7止盈1157.78、1167.16、1180.11；

3、白银14.7企稳做多，止损14.47止盈15.11、15.52；

4、加元1.326企稳做多，止损1.325止盈1.3317、1.3337；

5、澳元0.7223不破做空，止损0.7367止盈0.7080、0.6971、0.6564；

6、日元120.32不破做空，止损122.29止盈117.01、116.07、115.06；

7、欧元1.1616不破做空，止损1.1713止盈1.1376、1.1280；

8、英镑1.576企稳做多，止损1.5708止盈1.5802、1.5843、1.6138；

9、瑞郎0.9527不破做空，止损0.9637止盈0.9365、0.9233；

10、镑日189.26不破做空，止损190.88止盈189.33、188.67、184.04；

11、欧日137.48跌破做空，止损138.14止盈136.31、133.31；

12、美指93.39企稳做多，止损92.62止盈93.87、94.08、94.9；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差