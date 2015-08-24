恐慌式杀跌后另有坏消息——股票还特贵

伺机逢低吸纳的投资者收到了最新的坏消息，即便股市经历大跌，但市场估值较历史水平依然显著偏高。

标普500指数上周大跌5.8%，录得2011年9月来的最大单周跌幅，大盘股指数过去一年的行情转为下跌。

Firsthand Capital Management的市场分析师Kevin Landis这样点评美国股市的操作方式(他在寻找逢低吸纳的机会)：“现在你能做的是利用这些，先去做个深呼吸，然后找浅谈上岸，这是未来6个月你该从事的交易方式。”

类似的，Nuveen Asset Management的基金经理Bob Doll也说：“如果你是等待入场机会的投资者，那么你该把握这次机会。”

不过上述做多建议的一个前提是，介入的个股需具备有吸引力的价值。

截至上周五收盘，标普500成分股的动态市盈率为16.1倍，而过去十年的均值为14倍。市场的静态市盈率更高，为17.5倍，这非但高于历史均值，较去年此时也显昂贵。

标普道琼斯指数委员会主席David Blitzer说：“股指水平令人忧虑，尤其是考虑到美国企业盈利存在疑问的情况下，”而中国和其他新兴市场经济体都存在一定问题。“这种调整自然而然地就来了。”

估值判断大师罗伯特·希勒(Robert Shiller)上周五提醒说：“市场估值水平很高，较历史水平高出不少，历史上只有很少时间段的股价达到当前水准……我认为市场重心将下移，因为市场已被过分估价。”

Tanglewood Wealth Management的投资家Curtis Holden指出：“市场更多地考虑宏观因素与估值水平，指数当然没有做出充分的调整，因为你现在无法做出股票价格低廉的判断。即便是这样，我们也不能保证估价就不会再跌了。”

随着动荡的夏季来到最后一个交易周，新兴市场的疲弱态势正波及到发达市场：德国股市DAX指数恐将出现2011年来表现最糟的一个月，美股标准普尔500指数目前已较年初水准下跌。

标普500指数目前较2009年初水准高出逾两倍。Newedge的资深董事兼美国策略主管Larry McDonald称，美国市场最终将屈服于全球不断加剧的压力。

他提到市场“循环”，即两次5%或更高修正幅度之间相隔的天数。最近几年标准普尔500指数最长两次“循环”的天数是2011年的155天和2010年的66天，此后紧接着分别大跌10%和8%。

McDonald称，目前这个“循环”的天数是90天左右，眼下标准普尔500指数较7月触及的纪录高位低大概4.5%。

他称，“这是多头具有韧性的证明，也是多头抗争和逢低买入的迹象。不过一旦打破，股市将出现大跌，自2011年以来尚未出现这样的情况。”