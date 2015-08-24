



基本面： 基本面：

"全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓较之前一日增加2.39吨，增幅0.35%，至677.83吨，鸽派纪要联手中国忧虑 避险情绪推动金价飙升，

标普500指数收跌63.78点，跌幅3.13%、创2011年11月份以来最大单日跌幅，报1971.95点

道琼斯工业平均指数收跌525.87点，跌幅3.10%，报16464.82点，较5月19日收盘高位跌10%。

纳斯达克综合指数收跌167.86点，跌幅3.44%，报4709.62点，较7月20日收盘高位跌9.83%。纳斯达克100股指期货较7月20日纪录高位下跌10.3%

道指累计跌5.8%、创2008年10月10日以来最大单周跌幅，标普500指数累计跌5.8%、创2011年9月份以来最大单周跌幅，纳指累计跌6.8%

上证综指早盘收报3211.20点，跌幅8.45%；深证成指收报10983.42点，跌幅7.72%；创业板指收报2153.53点，跌幅8.05%

朴槿惠：朝鲜就地雷问题道歉至关重要，除非朝鲜道歉，否则将继续反朝广播宣传"

技术面：

上周金价强势上冲，连攻多道防线，直达布林中轨1170.44附近，并收盘站稳50%线1154.66上方。今日开盘冲高，亚市中途回落，回测1154支撑，并在1154-1170区间震荡。macd阳线伸展，dif走势看多。日线高开低走，测试1158.07支撑，MA6与布林中轨看多排列，macd连续三级跳，顶部抬高，dea看强，dif回落，走势需谨慎，四小时图金价161,64受阻，macd连阴，dif与dea看空结构。

综上所述，经济坏境和政治坏境推高黄金避险需求，中线看涨，短线看震荡，在策略上当寻求低点做多，欧元表现强势，希腊问题渐渐得到解决，不再太引人关注，欧元因此缓过气来开始反弹，上周的W低得到确认，后期继续看多，英镑本周继续关注1.5779。





今日思路：

阻力位1154.66、1164.27、1172.33、1191.46、1225.53；支撑位1146.99、1132.13、1116.36；

1、黄金1154.66企稳做多，止损1147止盈1168.08、1178.09；

2、黄金1170.56突破做多，止损1164止盈1178.09、1191.46、1215.16；

3、白银15.15企稳做多，止损15.01止盈15.36、15.58；

4、加元1.3229企稳做多，止损1.3197止盈1.3317、

5、澳元0.7302不破做空，止损0.7336止盈0.7050、0.6971、0.6564；

6、日元121.66不破做空，止损122.64止盈121.14、1120.40、119.86；

7、欧元1.1444企稳做多，止损1.1397止盈1.1550、1.1926；

8、英镑1.5663企稳做多，止损1.5619止盈1.5709、1.5748、1.5779；

9、瑞郎0.9517不破做空，止损0.9637止盈0.9365、0.9233；

10、镑日190.12跌破做空，止损190.88止盈189.33、188.67、184.04；

11、欧日138.76不破做空，止损138.97止盈138.01、137.26；

12、美指94.97跌破做空，止损95.91止盈94.15、94.08、93.56；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差