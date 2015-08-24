投资者陷入恐慌 全球股市暴跌为何利好欧元？

全球股市近日出现暴跌，导致投资者抛售高风险资产，大举涌入被视为避险资产的货币，受此影响，周一(8月24日)欧元兑美元触及六个半月新高，日元兑美元触及一个半月新高。

根据彭博统计，欧元与全球股市的负向关联度接近12年高位，全球股市暴跌无疑成为当前支持欧元的利好因素。

欧元/美元和MSCI明晟全球指数之间的关联系数为-0.62；8月21日曾触及-0.63，为2003年以来绝对值水平最高的负值。

周一亚市盘中欧元/美元一度窜升至1.1496，创2月以来新高，最新报1.1480，日内上涨0.9%。

法国巴黎银行(BNP Paribas)在周一发布的一份报告中写道，股市疲软继续导致欧元全线走强；但法巴补充称，未来一周将有多名欧洲央行(ECB)官员讲话，可能会有鸽派言论对欧元构成打压。

北欧联合银行(Nordea Bank)驻新加坡交易主管Jesper Bargmann表示，如果全球股市进一步走软，欧元/美元可能将保持坚挺。

澳新银行(ANZ)分析师给客户的研究报告称，避险仍然主导外汇市场，预计日元和欧元将继续走强。

上周五一份调查显示中国制造业活动进一步恶化之后，中国经济放缓及全球经济增长等疑虑升温。中国股市周一早盘暴跌逾8%，更是加深上述疑虑。

东京新生银行(Shinsei Bank)研究主管Takako Masai表示：“市场陷入恐慌。事况开始看起来像是1990年代末期的亚洲金融危机那般。投机客正抛售那些看来最脆弱的资产。”

法国农业信贷银行(Credit Agricole)分析师在研究报告中称：“2013年‘缩减购债恐慌’卷土重来，最新一波的风险资产抛售正在演变成美元抛售，缩减购债恐慌因美联储而引发，而最新一波风险规避则因中国忧虑而升温。”