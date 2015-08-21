美联储紧缩周期如何展开 焦点已转向通胀变化

美联储周三(8月19日)公布的7月会议纪要显示，尽管决策者继续对低通胀和全球经济状况脆弱表达了普遍的担忧，但就业市场不断改善使美联储升息的几率进一步增加。

显然，那些计划9月就开始升息的美联储官员们是受到美国就业强劲增长的鼓舞，但通胀才是决定美联储能在升息道路上走多远的关键因素。

一些美联储官员曾说过，不必看到物价涨势加速就可以开始升息。而且失业已降到了2008年4月以来的最低水平%，似乎已让升息变得势在必行。

然而，了解联储辩论情况以及通胀研究现状的现任和前任官员认为，在不能证明物价处于上升之势时，信心要有巨大飞跃，升息之路才能走得更远。

如果在美联储升息过程中物价保持停滞，那么经通胀调整的“实质”利率上升速度将会快于美联储希望的水平，并威胁到经济复苏。经济学家对于后危机时代通胀如何变化并不是非常确定，因此，做出就业市场紧俏会必然带来物价上涨的假设，可能是冒险之举。

美联储前研究主管David Stockton表示，“通胀的一大组分将会非常特殊和无法解释，使得决策者只能尽力猜测。”

他指出，“在开始升息后，美联储主席耶伦将带领其他联储官员，对通胀数据所显示的真实情况进行‘冷静、不感情用事的审视’。如果通胀率并未回到目标水平，那么她就能支持采取缓慢升息的路线。”

美联储将于8月27-29日在杰克森霍尔举行年度经济会议，通胀问题将是关键议题。

圣路易斯联储助理副主席Michael Owyang表示，在2007-2009年经济衰退期间，通胀率下降幅度不及预期，但在经济复苏时期的回升势头也弱于预期。有人怀疑，现在通胀率可能仍难以动摇。

另外，世界其他地方的形势也不妙。全球经济疲弱打压大宗商品价格。美联储升息的前景则推升美元，降低了进口物价从而进一步削弱了通胀。

这已经让美联储的预估失准一年之久，根据其7月会议记录，这仍是主要疑虑，并且是可能导致首次升息时点从9月16-17日政策会议延后的风险因素之一。在会议记录披露联储内部有关通胀的争论后，投资人对于9月升息的预期降温，对12月升息的预期则升温。

目前美联储将通胀目标设为2%，部分原因是为了让联储可以调高指标利率，并在经通胀调整的利率不会上涨太多的情况下为货币政策建立缓冲，以应对新的经济威胁。美联储对于“中性”联邦基金利率约在3.75%的估值，是建立在通胀率升至目标的前提上，除非通胀达到目标水平，否则收紧政策循环就该缓慢推进，甚至停止。

亚特兰大联储主席洛克哈特表示，“对于我们而言，见到通胀向目标靠拢会是一个重要的讯号，因为我们正考虑在升息过后该采取的决策。”

美联储最新预估显示，通胀率料将在2017年触及2%目标，而利率将在明年的某个时点达到中性水准。

然而，第二季通胀率仅为0.3%，就连美联储偏爱的扣除食品及能源价格的物价指标也仅上涨1.3%，而自2013年以来该指标涨幅便不断下滑。

近期的研究显示出通胀情势变化有多大。例如，根据美联储在华盛顿的理事会研究，失业下滑以及随之而来的薪资调升，已经不再像1960与1970年代那般能够推动短期通胀。那可能反映出劳动力占物价的份额正在下降，或者劳动力市场紧俏不再必然能转化为可观的薪资增长。

研究亦显示，1990年代某段时间失业率与短期通胀出现脱钩，物价增长趋平，与就业水平的变化毫不相干。与此同时，消费者与企业的预期反而被认为扮演了更加重要的角色。

自从2007年起，一系列冲击也为物价带来压力，首先是美国金融危机，接着是欧元区的债务困境、中国经济放缓、全球大宗商品市场动荡，以及家庭努力减债与增加储蓄。