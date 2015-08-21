中国央行本周末较大概率降准50至100基点

中国方面周五(8月21日)公布的数据显示，财新中国8月份制造业采购经理指数初值报47.1，跌至2009年3月以来最低，预估为48.2。

汇丰银行(HSBC)驻香港经济学家王然随后接受采访称，财新8月份中国制造业PMI初值显示本轮经济复苏非常疲弱，实体经济下滑压力很大。至今年末仍需要央行推出多次降准措施，经济才有望在四季度初企稳。

王然指出，7月外汇占款的大幅下滑是增加本周末降准概率的另一大主要原因。

数据显示，中国央行口径外汇占款为26.41万亿元人民币，按月下降3080亿元；金融机构外汇占款为28.9万亿元人民币，按月下降2491亿元，均创出数据历史上最大单月降幅记录。

中国央行此前公布，7月末外汇储备下滑430亿美元至3.6513万亿美元，是2013年8月以来最低。

王然表示，“市场情绪不稳以及信心较差的情绪反映在中港股市。”

周五，恒生指数下跌2.17%至22260点；上证综指跌1.63%至3605点。

汇丰银行预计，到今年年底，中国央行需每一至两月进行50或100基点的降准才有望令经济见底回升，并预计全年中国GDP同比增长7.1%。

汇率方面，汇丰银行认为，短期市场会继续观望人民币，但年内不会再出现大幅贬值，预计今年底人民币兑美元至6.5。

周五在岸人民币兑美元为6.3985，较昨日收盘价跌0.15%；离岸人民币兑美元为6.4485，较昨日收盘价贬0.01%。