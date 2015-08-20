金价突破1121以后，今日亚欧盘或有回踩机会，逢低做多

2015-08-20 10:13作者：投资李哥浏览数:2次

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文章附图

基本面：

"纳斯达克综合指数收跌39.01点，跌幅0.77%，报5020.33点

道琼斯工业平均指数收跌158.77点，跌幅0.91%，报17352.57点

标普500指数收跌16.96点，跌幅0.81%，报2079.96点

美联储会议纪要：美联储员工认为货币、财政政策都未处于有利位置协助经济抵御负面冲击，委员们认为经济活动、劳动市场前景面临的风险几近均衡，多位委员认为海外经济、金融形势带来一些下行风险，大部分美联储官员在7月份时认为加息条件“还未”成熟，但“已接近那一刻”，几乎所有官员认为需要看到有关经济增长和劳动力市场足够强劲至提升通胀水平的进一步证据，美联储会议纪要：同意在决议声明中更改加息时间至见到就业市场和通胀前景出现进一步的“部分”改善。

个人认为美联储会议纪要降低加息预期，其中人民币贬值是一大原因，人民币贬值吓着了美国人，世界货币战争已经默默展开，只是各自掩饰词语多了点而已。"

技术面：

昨日金价因美联储会议纪要偏鸽派而拉升，日内涨幅1.44%，涨16.1美金，日线收大阳线，macd红柱释放能量，dif与dea继续上升，扮演三度拉高金价角色，一因人民币贬值，金价自突破下降趋势线，二因FED会议纪要得以企稳。本周金价有望升高1154附近。4小时金价有回踩需求，自从昨日金价突破1121以后，所有回踩都是做多的机会。

今日观点：

综上所述，金价突破1121以后，继续看涨，今日亚欧盘或有回踩机会，逢低做多。欧元回踩颈线成功，W底形态良好，操作上寻早机会做多；英镑前方阻力重重，继续观望，短线操作。

今日思路：

阻力位1141.34、1154.66；支撑位1124.11、1121.98、1102.29、1091.22；

1、黄金1134.37不破做空，止损1141.34止盈1124.11、1121.07、

2、黄金1121.22企稳做多，止损1116.01止盈1134.47、1141.351154.66；

3、白银15.46不破做空，止损15.6止盈15.2、14.98；

4、加元1.3095企稳做多，止损1.3058止盈1.3183、1.3212；

5、澳元0.7327企稳做多，止损0.731止盈0.7349、0.7386、0.7414；

6、日元123.77不破做多，止损123.58止盈124.12、124.47、125.1；

7、欧元1.1092企稳做多，止损1.1037止盈1.1191、1.1234、1.1388；

8、英镑1.5684企稳做多，止损1.565止盈1.5716、1.5748、1.5779；

9、瑞郎0.9689不破做空，止损0.9737止盈0.9663、0.9568、0.9526；

10、镑日194.13企稳做多，止损193.56止盈195.26、196.39；

11、欧日137.25企稳做多，止损137.05止盈138.42、138.85、139.27；

12、美指96.59不破做空，止损97.04止盈95.37、94.08；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差