中国经济放缓 亚洲银行业遭殃

整个亚洲地区的银行贷款账目正在迅速恶化，因为中国经济放缓抑制了贸易，并冲击到背着大量银行贷款的公司。

根据SNL Financial向路透提供的数据，中国以外的23家大型银行业者中，只有6家在2015年上半年未见不良贷款增加。这是中国经济放缓对银行业者资产负债表产生重大影响的最明显迹象。

银行业数据显示，此一趋势在第二季有所加剧。

摩根大通亚洲金融研究主管Josh Klaczek表示，“处于历史低位的不良贷款率维持一段时间之后，亚洲各地银行第二季财报多显示坏帐攀升。”

“中国成长放缓对于天期较短的贸易相关贷款冲击尤深，但有鉴于中国是大宗商品的重要终端消费国，对大宗商品信贷的影响面可能更大。”

数据表明，整个地区的银行业都受到了影响，就连对中国企业直接贷款规模不大的银行亦未能幸免，比如印尼的情况就是如此。这是因为整个亚洲地区的贸易都步履维艰。

印尼银行业2015年上半年不良贷款拨备增加两倍之多。

“印尼多数银行称，他们的不良贷款增加，要归咎于受到中国需求放缓冲击最严重的采矿及建筑行业，”Ciptadana Securities分析师Syaiful Adrian称。

中国为全球第二大经济体。今年官方经济增长目标为7%，但一些经济学家认为，实际增速要慢一些。本月数据显示，中国工业生产者出厂价格(PPI)触及2009年底以来最低。

提高对中国信贷曝险程度的新加坡银行业今年遭遇重创，因中国大陆借贷条件放松且离岸利率上升，导致中国贸易融资交易规模缩水数十亿美元。

香港东亚银行(0023.HK)称，今年上半年该行资产减值损失扩大一倍多至7.82亿港元(1.0083亿美元)，并警告在中国经济放缓及股市暴跌背景下，该行前景面临挑战。

泰国方面，第二季商业银行不良贷款涨至2012年以来最高，受到泰国出口尤其是面向中国的出口放缓拖累。