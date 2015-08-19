金价多次突破1121未果，今日趋势主看空

2015-08-19 08:33 作者：投资李哥

基本面：



"道琼斯工业平均指数收跌31.97点，跌幅0.18%，报17513.21点

纳斯达克综合指数收跌31.69点，跌幅0.62%，报5060.01点

标普500指数收跌5.39点，跌幅0.26%，报2097.05点

美国 8月15日当周 API精炼油库存 77.6万桶，预期值-万桶，前值216万桶

美国 8月15日当周 API汽油库存 -150万桶，预期值-万桶，前值11.7万桶

美国石油协会：美国至8月14日当周库欣原油库存上升38.9万桶

美国 8月15日当周 API原油库存 -230万桶，预期值-万桶，前值-84.7万桶

今日无重大事件"

技术面：

昨日金价手宝剑线阳十字星，继上一交易日倒垂阳线，可以认定1121.02的阻力效果，加上macd阳柱萎缩为0值，dif与dea死叉，今日趋势主要看空，四小时结构图上，金价跌穿了上升趋势线，macd转为阴性，dif下穿dea，由此可以肯定今日的看空走势。

今日观点：

综上所述，金价多次突破1121未果，今日趋势主看空，操作上高空为主，欧元回踩关键支撑1.1030，这里是颈线，可以做多，英镑均线展开，看多趋势关注1.5684。

今日思路：

阻力位1121.03、1126.48、1131.58、1141.34、1154.66；支撑位1101.78、1098.15、1081.72；

1、黄金1101.78企稳做多，止损1097止盈1114.94、1121.07、1126.48；

2、黄金1121.03不破做空，止损1126.46止盈1101.78、1082.45、

3、白银14.98不破做空，止损15.2止盈14.5、14.22；

4、加元1.3035不破做多，止损1.2979止盈1.3183、1.3212；

5、澳元0.7327企稳做多，止损0.731止盈0.7349、0.7386、0.7414；

6、日元124.73不破做空，止损125.27止盈122.84、120.94；

7、欧元1.10302企稳做多，止损1.0998止盈1.1110、1.1172；

8、英镑1.5635企稳做多，止损1.557止盈1.5684、1.5716、1.5748；

9、瑞郎0.972企稳做多，止损0.9526止盈0.9816、0.9902；

10、镑日194.46企稳做多，止损194.1止盈195.26、196.39；

11、欧日136.91企稳做多，止损135.3止盈138.42、138.85、139.27；

12、美指96.79企稳做多，止损96.5止盈97.13、98.08；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差