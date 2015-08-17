美联储会议纪要将点燃投资人的心

2015-08-17 10:23 作者：投资李哥 浏览数:2次

基本面：



"IMF：中国经济增速放缓，但已经进入了更安全、更可持续的“新常态”，且人民币已经不再低估

中国股市本次大跌不会对实体经济产生显著影响

应当聚焦于维持系统重要性机构的流动性，强化市场监管、监督和危机管理的框架

注意到中国政府对近期股市修正采取的广泛政策反应，及时退出这些干预措施将符合中国转向更市场化的金融系统

重申相信中国可以、而且应当致力于在两三年内实现有效浮动汇率；加大灵活性变得越来越关键

预计中国2015年实际GDP增速为6.8%，2016年为6.3%

全球最大黄金ETF——SPDR Gold Trust持仓较之前一日持稳于671.87吨，本周仅仅在8月13日增加4.18吨(为一个月来首次增加)至671.87吨

现货白银周初持坚于15.26美元/盎司附近，上周涨近3%周线录得三连阳，本周有望上探20周均线

国际现货黄金徘徊于1114美元/盎司附近，上周结束七周连跌转涨近2%，散户及华尔街专家倾向看涨本周行情，基本面聚焦美联储纪要("

技术面：

首先我们看到周线上，金价上周企稳于1094，结束了7周连跌，收倒垂中阳线，ma6保持下行，布林中轨下行，macd回归0轴，dif与dea产生金叉。日线上周五的十字阳线可能是对周四回调的一个确认，ma6保持上行，布林中轨下行，macd阳柱萎缩，dif放缓上行。而4小时图上金价受压于布林中轨（1115.02），但是macd阴柱萎缩，dif与dea下行力度欠强，ZigZag指标显示1113.38有支撑。

今日观点：

综上所述，今日金价可能在亚盘时段不会有太大动静，而在欧美盘可能会走出窄幅震荡看多的行情，美联储9月加息预期越来越来越近，市场观望情绪也越来越重。本周的美联储会议纪要成为关注焦点，欧元的周五走势，确认了我上周的观点，既然回踩，1.1030那就必须要到位，今天应该继续做空欧元，而英镑是最无聊的的了，这种不强不弱的走势，理智的不如继续观望。

今日思路：

阻力位1121.03、1126.48、1131.58、1141.34、1154.66；支撑位1101.78、1098.15、1081.72；

1、黄金1101.78企稳做多，止损1097止盈1114.94、1121.07、1126.48；

2、黄金1121.03不破做空，止损1126.46止盈1101.78、1082.45、

3、白银15.32不破做空，止损15.6止盈14.98、14.86；

4、加元1.3035不破做多，止损1.2979止盈1.3183、1.3212；

5、澳元0.7327企稳做多，止损0.731止盈0.7349、0.7386、0.7414；

6、日元124.73不破做空，止损125.27止盈122.84、120.94；

7、欧元1.1172不破做空，止损1.1213止盈1.1030、1.0887；

8、英镑1.566突破做多，止损1.5624止盈1.5689、1.5718；

9、瑞郎0.978不破做空，止损0.982止盈0.9709、0.9526；

10、镑日194.11不破做多，止损193.44止盈195.24、196.36、197.72；

11、欧日138.42不破做空，止损139.27止盈136.91、136.44、135.4；

12、美指96.19企稳做多，止损95.9止盈97.13、98.08；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差

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