第二次中澳战略经济对话在澳举行

第二次中澳战略经济对话13日在澳大利亚首都堪培拉顺利召开。国家发展和改革委员会主任徐绍史与澳大利亚国库部长霍基、贸易和投资部长罗布就全球经济形势及各自宏观经济和投资政策进行了交流，探讨了两国发展战略带来的投资机会，就进一步深化中澳经济投资合作达成了共识，在落实两国领导人关于将双边关系提升为全面战略伙伴关系的决定方面取得积极进展。

中澳战略经济对话是中澳总理定期会晤下的重要机制，是巩固中澳双边关系各项机制中的重要组成部分，双方通过就两国经济和投资领域的重点开展战略对话，加强经济联系。

双方认为，中澳同为亚太地区重要国家，经济互补性强，在当前两国经济均面临下行压力的背景下，双方应加强宏观经济政策的交流与协调，携手应对全球经济发展中的风险，进一步加强双向经济投资合作，以促进两国各自经济发展，并为地区和全球经济健康发展做出贡献。双方认识到，中国的“一带一路”倡议和国际产能合作与澳大利亚的北部大开发倡议和国家基础设施发展计划有许多共同点，要通过两国发展战略的对接进一步提升合作的领域和层次。双方将鼓励两国企业发挥各自优势，充分利用中澳自贸协定带来的机遇，加强基础设施、能源资源开发、产能合作、金融合作等，进一步促进双边务实合作向更高水平发展，实现互利共赢。

在对话上，双方就举行中澳投资合作圆桌会，支持中国企业参加“澳大利亚北部地区开发论坛”，并就探讨两国发展战略对接和开展产能合作等达成广泛共识。