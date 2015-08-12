8.12现货白银、原油今日行情走势及策略

周三(8月12日)亚洲时段，投资者稍加留意下日本的物价指数数据，以及央行7月14日到15日会议纪要，由于会议纪要内容距离现在时间较长，料对市场影响有限。另外澳大利亚的墨尔本消费信心指数和第二季薪资价格指数也可以稍加留意。重点关注的则是中午时分，中国方面公布的一系列重要数据，在周二中国央行意外让人民币贬值之后，有关中国经济大幅放缓的预期升温，如果当日中国经济数据表现再度疲软，那么澳元、大宗商品以及股市将会继续承压。

欧洲时段，最重要的当属英国公布的就业和薪资数据，这项数据也是英国央行是否加息的重要参考，如果数据表现良好，那么英国央行加息预期将再度升温，支撑英镑，如果数据疲软，那么英镑将会承压。此外，欧元区的工业产出数据稍加留意即可，预计该数据对市场的影响有限。

纽约时段，投资者重点关注美联储三把手纽约联储主席杜德利的讲话，在当日经济数据缺失的情况下，杜德利讲话的基调将会影响美元时段内的走势方向。此外，交易原油(43.01,-0.07, -0.16%)的投资者不能忽视美国官方公布的EIA原油库存数据，该数据将会对油价产生重要影响。

现货白银(15.22, -0.06, -0.39%)、宁贵银行情分析及建议：

周线图看，连续上周震荡后的十字星配上本周开盘就刷新三周以来高点的实体阳柱，本周注定收阳，且还会出现更大幅度的上行动能。

日线图看，昨日收取长下影线上影线较短小阳，单个k线图看，下方支撑越发强劲，且都是阶梯式支撑，只要试探都会有快速反弹。k线组合看，喜迎6连阳，已经有3个月没有这种大红的日子了，今日依旧惯性上涨动能较强，均线组也开始呈现多头排列。五浪才开始，后期还有较大幅度出现。

综合来看，周线已经奠定了本周涨势，日线也呈现多头排列，操作上笔者建议逢低买入为主。下方关注重要支撑3020、3000；上方关注重要阻力3050、3080，日内关注小区间3000-3050，今日日内部分可执行操作建议：下方触及2980、3000可以分批操作多单，止损30个点，目标上看3040-3050一线。更多及时行情分析及建议笔者会及时给出，敬请留意。

现货原油、宁贵油行情分析及建议：

经历了连续长达2个月的跌势后，趋势很难改变，且只要跌势下来都刹不住车，目前正在经历跌势中的新一轮开始，所以谨慎采取抄底措施。

看技术面上，周线图上反攻不成功后受阻回落目标已经刷新了上周最低点走成中继下跌格局，则本周都会有一定惯性弱势，不管今晚的原油库存会带来何种利好，都只会给回落带来更快的理由。

日线图看，昨日收取实体大阴柱，虽带有下影线较长，但价格又重新回到了MA5下方，受生命线压制。k线组合看，昨日阴柱直接吞没了前一天实体阳，且有空头炮的基本形态，今日依旧存在惯性下跌态势。由于昨日收取了长下影线，白天不会直线下跌，预计要等晚上数据公布后造成较大波幅。

综合来看，对于今日操作笔者建议依旧可顺势而为逢高沽空。上方关注重要支撑2050、2020；上方关注重要压力2100、2120；今日日内部分可执行操作建议：虽今晚有原油库存数据，趋势指引必须要逢高买出空单为主。如白天经历小幅震荡，晚间的数据不管如何见2100和2120都可以分批做空，止损2170，目标下看昨日低点附近，跌破后便可当长线持有继续下看新低；更多及时行情分析及建议笔者会及时给出，敬请留意。