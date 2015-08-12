财经观察：俄经济降幅加大 复苏前景不乐观

俄罗斯联邦统计局最新公布的数据显示，今年第二季度俄罗斯经济同比萎缩４．６％，创下六年来最大跌幅。分析人士普遍认为，受西方制裁和国际油价下跌等因素影响，俄经济复苏前景并不乐观。

经济衰退超预期

据俄统计局初步统计数据，今年第二季度俄国内生产总值萎缩幅度大幅高于前一季度的萎缩２．２％，也高于官方预期的萎缩４．４％。

另外，据俄经济发展部预测，俄经济今年将萎缩２．８％，明年将增长２．３％。但俄罗斯民间分析人士的预期更为悲观，预计俄经济今年将萎缩４．２％，明年增长前景也不乐观。

世界银行６月份预测，今年俄罗斯经济将萎缩２．７％，２０１６年将实现０．７％的微弱增长。据国际货币基金组织估算，西方制裁给俄罗斯带来的经济损失将达到其国内生产总值的９％。

复苏前景不乐观

上月达成的伊朗核协议增加了伊朗石油进入国际市场的可能性，同时世界经济形势不明朗导致石油消费量减少，因此油价可能仍将维持低位运行。有世界银行专家甚至预测，国际油价还会在当前基础上继续下跌１０美元左右。同时，以美国为首的西方国家对俄制裁在短期内也不会取消。

俄罗斯科学院经济研究所副所长安德烈·戈洛杰茨基表示，目前来看，俄经济在应对油价下跌和西方制裁方面拿不出得力的应对措施。主要原因有三点：其一，俄经济高度依赖石油等能源出口，每年财政收入的近一半来源于石油和天然气出口。

其二，俄经济对外部资本的依赖度大，西方对俄金融制裁直接导致俄无法从西方金融市场获得贷款，加之俄还需偿还此前的贷款和利息，很多企业没有足够资金扩大生产，甚至出现破产危机，大量工业、能源开发项目因此搁浅。

其三，卢布贬值和通货膨胀导致俄居民实际收入和购买力下降，俄无法通过扩大内需来实现经济复苏。

中俄贸易暂时下滑

据中国海关总署发布的最新数据，２０１５年１至６月，中俄贸易额为３１１亿美元，比去年同期减少３０．２％。其中，中国对俄出口１４６亿美元，同比下降３６．３％；中国自俄进口１６５亿美元，同比下降２３．９％。

俄分析人士指出，造成中俄贸易大幅下滑的根本原因在于两国贸易结构失衡。能源和原材料是俄向中国出口的主要商品，油价下跌势必使俄出口收入减少。俄方还担心中国经济增速放缓导致中国石油消费量减少，从俄进口的石油也会相应减少。另外，中国向俄罗斯出口的主要是机电产品及轻工业制品，俄居民购买力下降也导致中国向俄出口商品总量和收入减少。

安德烈·戈洛杰茨基表示，中俄贸易额下降只是暂时的。一方面，俄经济体量巨大，迟早会走出危机。另一方面，俄中关系良好，且经济互补性强，中方提出的丝绸之路经济带建设与俄方主导的欧亚经济联盟对接前景也非常广阔。这表明，两国贸易实现长期稳定增长依然具备坚实基础。