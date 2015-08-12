澳大利亚消费者信心指数大涨，但经济形势仍不乐观

澳新银行(ANZ)凯蒂·希尔(Katie Hill)表示，经济学家澳大利亚工资水平未来几年将继续维持在较低水平。就业市场劳动力闲置水平居高不下以及贸易水平下降意味着澳大利亚的成本竞争力需要进一步提高。

全球工资增长都保持在较低水平，并可能会持续受到抑制。预计澳大利亚通胀将保持在良性水平，家庭收入增长将略有改善，这将抑制家庭消费。

同时，AMP资本首席经济学家奥利弗(SHANE OLIVER)指出，8月澳大利亚消费者信心指数月率仍上升7.8%，完全扭转了上月中国和希腊问题带来的影响。但是尽管消费者信心指数从7月的92.2上升至99.5，该指数长期平均水平无法突破90-100区间已将超过一年。数据显示工资增长疲软，疲软的薪资增长意味着劳工成本对通胀几乎没有推动作用，这将继续强化通胀保持在较低水平的观点，或为澳洲联储(RBA)继续削减利率提供空间。

奥利弗还指出，澳大利亚进一步降息还是有一定可能性的。

西太银行首席经济学家比尔·埃文斯(Bill Evans)表示，澳大利亚消费者信心指数大涨有点出人意料。他指出，一般来说，如此巨大的指数波动一般都是伴随着重大事件如利率变动或者联邦预算。除此之外没有别的事件能引起这样的反应，尽管对于8月的信心指数大涨解释可能为国际问题以及房市的影响缓和。

埃文斯指出，看起来希腊问题以及中国股市下跌的影响似乎已经淡出，不再处于风口浪尖，这也令澳洲消费者的情绪压力大大减轻。