希腊与债权人达成一致 获860亿欧元救助贷款

希腊政府消息人士透露，经过艰苦谈判，希腊政府已经与债权人就第三轮救助协议的几乎所有内容达成一致，但在正式宣布前双方还有一些“很小的细节”需要确定。协议达成将使希腊能够立即开始使用第三轮总额约860亿欧元的救助贷款。

政府消息人士说，在最新一轮22小时的谈判中，希腊和债权人(国际货币基金组织、欧盟委员会、欧洲中央银行和欧洲稳定机制)代表在银行坏账管理、私有化基金以及能源市场自由化等问题上都相互作出了让步。

据希腊官方通讯社雅典通讯社报道，在财政目标方面，双方同意希腊今年的基本财政赤字可以GDP的0.25%，而从2016年开始的三年内，基本财政盈余占GDP的比例将分别为0.5%、1.75%和3.5%。

此外，双方在公共机构管理、社会福利体制改革、逐步减少提前退休现象、减少对农民的税收优惠和修改对海运公司的税收办法等方面也取得了一致。

希腊政府拟于13日将协议草案交付议会表决，以便欧元区财长会议在14日批准该协议。按照这一时间表，希腊将在20日之前获得第一笔救助贷款，如期偿还当天到期的约30亿欧元欧洲央行贷款。

欧元区领导人7月13日就希腊债务问题达成协议，主要内容包括希腊通过一系列改革措施并在规定时间内完成相关立法，债权人同意在希腊履行上述承诺后正式开始第三轮救助谈判。