杀机四伏！非农决战前黄金先发力 投行仍力挺美元

金融市场又将迎来一月一度的非农数据，在一系列前瞻指标均创下近年来低位的背景之下，本次非农也被市场认为是今年以来“最为凶险”的一次非农之夜。周五(8月7日)欧市盘中，美元指数小幅回落至97.70水平附近，现货黄金则一度回升至1097.80美元/盎司。从各大投行的预期来看，他们一致看好非农新增就业超20万人，投资者仍需谨防“意外情况”的发生。

五大前瞻指标表现相距悬殊 ADP就业意外惨淡

美国7月非农就业的五大前瞻指标表现参差不齐，私人就业和企业裁员数据让市场大失所望，但美国供应管理协会(ISM)非制造业就业分项升至十年来高位，腿哦三年规划ichuqreng徘徊于40年低位附近，这也让市场对于本次非农的前景感到有些难以捉摸。

ADP私人就业跌至年内低位附近

数据处理公司ADP周三公布的数据显示，素有小非农之称的ADP就业报告显示，在6月就业人口受到小型企业驱动之后，美国7月ADP就业增幅骤降，且与市场预期值的差距创下2015年3月以来最大。

数据显示，美国7月ADP就业人数增加18.5万人，预期增加21.5万人，前值修正为增加22.9万人。

挑战者企业裁员意外大幅增长

美国就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas周四(8月6日)公布的数据显示，作为就业报告的前瞻指标之一，美国7月挑战者企业裁员人数较上月暴增，创下2011年9月以来之最。上次企业裁员人数超过10万人，还要追溯到大约四年以前了。

数据显示，美国7月挑战者企业裁员月率增长135.7%，前值增长9.3%。同时，美国7月挑战者企业裁员人数升至10.5696万，前值为4.4842万。

ISM非制造业分项就业指标创10年高位

美国供应管理协会(ISM)周三公布的数据显示，美国7月服务业指数升至60.3，为2005年8月来最高，为服务行业急速增长的迹象。其中，就业分项指数上升至2005年8月来最高的59.6。

ISM制造业分项就业指标有所下滑

美国7月ISM制造业PMI下滑，新订单分项创去年12月以来最高。作为就业报告的前瞻指标之一，美国7月制造业就业指数跌至52.7。同时进口分项指数触及一年来最低52.0。

上周初请数据仍位于40年低位附近

美国上周初请失业金人数在40年低位附近徘徊，显示美国就业市场表现强劲，将会促进经济的增长。

投行看好非农超20万 关注薪资增是否重回增长

五大前瞻指标之中的ADP就业和制造业就业均表现差强人意，这也让市场对于7月非农是否会下滑产生了忧虑。不过，从各大投行的观点来看，他们仍看好非农超过20万人。

根据最新的一份汇集了10家全球知名投行的调查显示，包括高盛(Goldman Sachs)等在内的机构无一例外预计非农将增加20万人或以上。

上述图表中显示，最为乐观的摩根大通(JP Morgan)、德国商业银行(Commerzbank)和花旗(Citi)，他们分别认为本次非农就业新增人数将达到24万和23万人，这也超出了上次非农数据。

相对较为谨慎的则是瑞士信贷、瑞银集团和巴克莱资本，他们的预期基本都在20万人附近。

美银美银(Bank of America)资深北美经济学家Emanuella Enenajor预计7月非农将增加21.5万人，她并称强劲的就业增长可能保持在6个月均值水平。

Enenajor称，除了非农人数外，美联储也将密切关注失业率。目前该数值企稳在5.3%。眼下所有的因素都可能影响美联储加息的预期。

不过，她也警告，“如果7月非农低于20万人或是失业率上升，将增加美联储保持谨慎态度的风险。虽然一次数据不佳并不会改变联储整体的政策路线，但9月会议前还有8月非农以及其他就业指标，包括劳工部的职位空缺数据和劳工流动率调查。”

高盛预计7月非农将增加22.5万人。该行表示，“7月就业市场很多指标都疲软，一些重要服务业指标，如ISM非制造业就业指数非常强劲。综合来看，预计美国7月就业增幅大致与预期中值22.3万相符。

该行还预计，7月失业率持稳5.3%，7月平均每小时工资月率可能上升0.2%。

对于投资者而言，除了新增就业和失业率之外，薪资增速和劳动参与率也是美联储关注的重点指标。在6月非农中，薪资增速意外创下年内低位，这也引发了市场对于通胀回升缓慢的担忧。

美银美林的Enenajor就此指出，“作为非农的分项，如果薪资增长改善，失业率企稳，即便7月非农人数低于20万人，美联储也会继续相信劳动市场正在改善。”

美元多头需谨防“意外” 黄金反弹或在此一举

大战将至，美元多头仍维持谨慎。日内欧市盘中，美元指数窄幅震荡与97.70附近，多头并不急于突破98.15附近的短线阻力，投资者将等待晚间非农的结果出炉。

BK Asset Management的首席外汇策略师Kathy Lien指出，“美国非农就业数据是最大的行情驱动因素之一。对于美元多头而言，有四件事需要格外警惕。”

Lien称，“挑战者裁员数据增加了125%，ADP就业增量缩减，密歇根大学和谘商会消费者信心指数在7月恶化。不过投资者也有保持乐观的理由，因初请失业金人数已来到很低的水准，最重要的是，服务业PMI中的就业分项持续改善。”

她认为，“就业人口增量将超过20万，不过结合分项数据的风险，以及美元/日元在125下方遇阻的行情，我们对数据不及预期的风险留有余地。”

美银美林（BAML）首席日本外汇策略师Shusuke Yamada表示，“美元/日元能否进一步上涨或取决于股市对非农就业报告的反应，该报告可能进一步支持美联储9月升息的观点。虽然股市下跌将令美元承压，但仍预期美元中期仍处于上行趋势。”

苏格兰皇家银行(RBS)则相当乐观，“7月份非农就业人口增量或为25万个，强势的就业增长有望支撑美元前景，尤其是在美国联邦公开市场委员会(FOMC)把注意力更多放在就业市场的进步上，而非海外经济的各种问题。”

对于黄金而言，形式依然严峻。日内欧市盘中，现货黄金一度短线拉升10美元，最高触及1097.80美元/盎司，但随后金价震荡回落至1090水平附近。

不过，市场分析人士仍持谨慎态度。CMC Markets高级市场分析师Colin Cieszynski认为，低于20万的ADP数据并未推动金价，因此周五的非农数据需要低于10万才能推动金价上行。

加拿大丰业银行(Scotiabank)则分析称，黄金短线继续位于1090上方震荡。金价过去12个交易日不是收跌就是收高在1090上下5美元左右，1078-1105震荡区间保持良好。黄金最近走势可能是暴风雨来临前的宁静。金价可能最终破位下行至1044(2010年低位)。