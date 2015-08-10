本周焦点：美元“大功臣”再登场 “恐怖数据”接棒非农

上周美元兑一揽子货币走强，尽管非农数据表现依旧稳健，巩固了美联储9月加息的预期，但美元上周“最大功臣”无疑是FOMC票委洛克哈特，本周他将再度发表讲话，势必会引发金融市场的高度关注。此外，有恐怖数据之称的美国零售销售数据将登场，上月该数据意外逊于预期，对美元构成打压。

对美联储(FED)是否将在9月进行近10年来首次加息，市场寻找线索的行动将在本周加剧。周四(8月13日)公布的美国7月零售销售数据将成为市场关注焦点，同时亚特兰大联储主席洛克哈特(Dennis Lockhart)和纽约联储主席杜德利(William Dudley)等美联储高官的言论也将受到高度关注。

美国劳工部上周五公布的数据显示，7月份非农就业人数增加值再度超过20万达到21.5万，而失业率则维持在7年最低点5.3%，这巩固了外界对美联储下月加息的押注。

5月和6月就业岗位上修后累计再增加1.4万个。此外，每周平均工时由6月的34.5小时增加至34.6小时，为2月以来最高。

就业报告公布后，互换市场消化的美联储9月加息几率为52%，高于数据公布前的47%。

加拿大皇家资本资本市场(RBC Capital Markets)首席美国分析师Tom Porcelli表示：“如果你认为美联储会在9月采取行动，这份报告非常切题。关于这个方面，我认为一切均未改变。我认为这是朝着最终加息又迈进一步。”

过去几周美元因美联储几位官员的讲话而获得支撑，他们称美国正接近九年来首次加息。美元指数上周小幅收高0.4%，稍早曾触及4月23日以来最高98.33；美元指数过去七周上涨4.8%。

美国商品期货交易委员会(CFTC)上周五公布的数据，最近一周汇市投机客对美元的多头押注来到6月初以来最高位。8月4日止当周，美元净多仓增至327.7亿美元，此前一周为297.9亿美元；这是八周内首周美元净多仓升至300亿美元上方。

美元“大功臣”再登场

亚特兰大联储主席洛克哈特周一将发表讲话；事实上，洛克哈特是上周美联储上涨的“最大功臣”。

洛克哈特上周二向《华尔街日报》表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持在9月加息。洛克哈特说道：“我并认为不加息的门槛很高，这是我的观点，经济形势需严重恶化，我才会反对加息。”

上述言论增强了9月加息的可能性。洛克哈特在联邦公开市场委员会(FOMC)中以立场中立著称，是美联储主席耶伦(Janet Yellen)政策立场坚定的拥护者；他同时也是今年具有投票权的五位地区联储主席之一。

洛克哈特发表讲话之后，美元指数受到鼓舞。

摩根士丹利(Morgan Stanley)周日发布报告称，该行维持看涨美元的观点。洛克哈特的言论表明，决策者很可能在9月加息，市场将加息的时间提前，这将支持美元。

美联储理事鲍威尔(Jerome Powell)上周三发表讲话称，尚未决定9月加息是否是适合的。鲍威尔在讲话中称：“美国经济如预期一样发展，尚未决定是否在9月投票支持加息。”

此外，纽约联储主席杜德利将于周三发表讲话；杜德利一直被认为是鸽派人士，而且他是美联储主席耶伦的亲密盟友。

分析师指出，假如杜德利意外透露立场松动的立场(就像洛克哈特那样)，则对于美元多头将提供显著推动作用。

“恐怖数据”恐再掀风暴

北京时间周四20:30，美国商务部将公布7月零售销售数据。接受调查的经济学家的预期中值显示，美国7月零售销售月率上升0.4%，上月为下滑0.3%。

美联储主席耶伦已经试图让市场做好迎接美联储於年内晚些时候开始政策正常化的准备，不过美联储决定加息与否依旧是“取决于数据”，因此本周的零售销售数据将引人注目。

美国零售销售数据在过去半年中一直在金融市场掀起“惊涛巨浪”，因此被称为“恐怖数据”。事实上，上月该数据曾令美元遭到重挫。

美国商务部7月14日公布的数据显示，美国6月零售销售月率意外下滑0.3%，逊于预期的增长0.2%和前值增长0.6%。这沉重地打击了市场对于美国经济复苏和加息的预期。数据公布之后，美元指数短线急挫。

摩根士丹利指出，美联储依赖经济数据，将密切关注8月的经济数据，预期美元对预期外的数据敏感。

DailyFX撰文称，本周公布的零售销售数据可能更倾向于支持美联储加息。尽管6月份零售销售意外下滑，但第二季度整体上依旧上升。物价尤其是油价低企，或将拉动消费者支出增长。

瑞信集团(Credit Suisse)驻纽约的策略师Matt Derr说道：“非农数据将9月牢牢地放在了桌面上，也应该会继续支撑美元，不过，在9月份FOMC开会前我们还有时间，也有不少其它数据要看。”

富国银行(Wells Fargo Bank)投资机构全球市场策略部门主管Paul Christopher指出，由于非农数据并非特别强劲，仅仅是符合预期，使得市场必须参考其它数据。

其他关注要点

在大西洋彼岸，希腊救助协议谈判，英国就业数据以及欧元区第二季度国内生产总值(GDP)数据，将影响本周非美走势。

荷兰国际集团(ING)分析师在研究报告中称：“由于大选的不确定性，失业人口可能再度攀升，...但鉴于英国央行(BOE)在中期通胀风险方面口气转趋强硬，不断上升的薪资可能将是主要焦点。”英国7月失业及平均薪资数据将于周三公布。

摩根士丹利指出，英国央行通胀报告比市场预期更为鸽派，这引起英镑/美元跌至1.55下方。汇价已经跌破此前三角支撑区域，是一个看跌的信号。对于英镑/美元未来几周的走势，该行最为关注美元。洛克哈特9月加息的言论深深地印入市场，加息预期上升，这将支撑美元。

尽管最近几个月希腊情势充满“戏剧性”，但随着改革对话出现进展迹象，磋商已进入关键阶段，希腊希望在8月15日后达成协议，以及时获得救助，从而在8月20日向欧洲央行还款。

消息人士上周五透露，希腊及其国际债权人有望在周二完成第三笔救助协议草案。

德国将于周二公布8月ZEW经济景气判断指数，周五公布第二季度GDP初值，在德国和法国工业产出数据令人失望后，这些数据将帮助衡量欧元区经济复苏力道。

芬兰外长Timo Soini上周六表示，对于计划中面向希腊的第三笔救助协议，芬兰可能置身其外。Soini表示：“政府对于此事有非常严格的政策，我们不能容忍芬兰负担增加，或是削减希腊债务。”

DailyFX称，数据观察者急切看到欧元区本周公布的第二季度GDP数据，以评估希腊危机对欧元区实体经济的影响，以及欧洲央行(ECB)“提前”的资产购买行动是否带来了更强的经济复苏。