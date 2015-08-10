原油期货预示低油价局面或将持续数年

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原油市场正释放出油价或在更长时间内维持较低水平的信号，这给本已遭受重创的能源勘探和开采公司带来新的打击。
基准美国九月交割的原油期货接近3月份触及的六年低点。但在接下来几年交割的期货合约受到的冲击甚至更大，2016年和2017年交割的期货合约价格已经跌破3月份低点。
这表明投资者、交易员和石油公司认为今年以后全球原油过剩的状况仍将延续。
原油生产企业会依照未来一年或更长时间交割的原油期货合约价格制定长期投资决策。这些企业交易未来几年交割的期货和期权合约，以锁定这些年的原油售价。
一些美国页岩油生产商称，如果油价升至每桶65美元上方，增产才有利可图。上周五，近月交割的原油期货跌79美分，至每桶43.87美元，跌幅为1.8%；2016年12月交割的期货合约结算价报每桶51.88美元。最贵的基准原油期货合约是2022年和2023年交割的合约，结算价为每桶63.26美元。
对于Diamondback Energy Inc.和Marathon Oil Corp.等许多原油生产企业来说，交割日期较晚的合约目前价格太低而无法锁定销售价格。这意味着如果2016年原油生产商的账户还有套期保值头寸的话，也会比平时少。
如果油价仍低于盈亏平衡点，无法获得价格保护的原油企业在2016年可能被迫进一步削减产量。
基准美国九月交割的原油期货接近3月份触及的六年低点。但在接下来几年交割的期货合约受到的冲击甚至更大，2016年和2017年交割的期货合约价格已经跌破3月份低点。
这表明投资者、交易员和石油公司认为今年以后全球原油过剩的状况仍将延续。
原油生产企业会依照未来一年或更长时间交割的原油期货合约价格制定长期投资决策。这些企业交易未来几年交割的期货和期权合约，以锁定这些年的原油售价。
一些美国页岩油生产商称，如果油价升至每桶65美元上方，增产才有利可图。上周五，近月交割的原油期货跌79美分，至每桶43.87美元，跌幅为1.8%；2016年12月交割的期货合约结算价报每桶51.88美元。最贵的基准原油期货合约是2022年和2023年交割的合约，结算价为每桶63.26美元。
对于Diamondback Energy Inc.和Marathon Oil Corp.等许多原油生产企业来说，交割日期较晚的合约目前价格太低而无法锁定销售价格。这意味着如果2016年原油生产商的账户还有套期保值头寸的话，也会比平时少。
如果油价仍低于盈亏平衡点，无法获得价格保护的原油企业在2016年可能被迫进一步削减产量。