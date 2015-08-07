周三和周四的数据未能使金价站稳1191.22 或看空非农

2015-08-07 15:34 作者：投资李哥 浏览数:1次

基本面：



"【美股收盘】美股收跌，市场等待非农就业数据

【美债收盘】美债价格上涨，美国就业数据公布前市场轧平仓位

纳斯达克指数收盘下跌83.17点，跌幅1.62%，报5056.77点

标普500指数收盘下跌16.00点，跌幅0.76%，报2083.84点

道琼斯工业平均指数收盘下跌118.39点，跌幅0.67%，报17422.08点

【原油收盘】美油跌0.49美元至44.66，供需情况失衡抑制油价

美国 8月1日当周 初请失业金人数(万) 前值：26.7 预期：27.2实际值：27

美国 7月25日当周 续请失业金人数(万) 前值：226.2 预期：224实际值：225.5"

技术面：

昨日美联储公布初请失业金人数后，金价快速反弹1193附近，但最后还是收盘在1191.227下方，尽管昨日收阳线，但是关键阻力位1191.22未能站稳，所以后市依然不能确定为行情见底，macd继续收阳，dif与dea继续看多走势，关键还得看非农能否把金价推上去，可以说周三和周四的数据都未能使金价有效站稳1191.22，非农不见得就能上去。四小时结构上金价K线多次出现长上影，布林中轨向下走势，macd能量有限，dif与dea也是疲弱。

今日观点：

综上所述，今天周五，非农数据，根据昨天走势预测，今天金价还是走空，但是关键位前还是要谨慎操作，搞不好会空在地板上，等数据出来走势明朗以后交易，才是明智的，英镑经过昨天这么一跌也跌到了支撑位，幸好守住了，今天看能不能接力反弹，欧元倒是有双底结构的可能，建议后市可能转为做多为主了。

今日思路：

阻力位1124.9，1141.34；支撑位1091.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22不破做空，止损1095止盈1077.09、1062.95；

2、黄金1077.09跌破做空，止损1082。5止盈1062.93、1059.12、962.72；

3、白银14.59不破做多，止损14.36止盈14.60、15.40、16.21；

4、加元1.3146不破做空，止损1.3173止盈1.3035、1.2898；

5、澳元0.7356企稳做多，止损0.7301止盈0.7540、0.7780；

6、日元124.5企稳做多，止损124.28止盈125.06、125.51、128.03；

7、欧元1.0924附近做多，止损1.0878止盈1.0988、1.1097；

8、英镑1.5502不破做多，止损1.5369止盈1.5649、1.5689、1.5728；

9、瑞郎0.977企稳做多，止损0.9762止盈0.9815、1.0004；

10、镑日194.11不破做空，止损195.24止盈190.11、186.11；

11、欧日136.38突破做多，止损135.29止盈137.47；

12、美指98.15不破做空，止损99.8止盈97.22、96.49；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差