8月6日现货黄金、白银、原油晚间操作建议

行情日内清淡格局，窄幅拉锯不变，三日大戏，明日见主角，晚间初请花旦上场。

周四（8月6日）昨日拉锯，日内持续，波幅减退，清淡格局日内维持，市场静默，等晚间花旦登场，面对昨日晚间首场大戏上演，小非农强势数据却奈何配角之身，未对行情实现实际影响，行情上图后回落，日内呈现清淡，黄金(1085.00, -0.60, -0.06%)价格日内维持1083.4美元/盎司到1087美元/盎司区间维持清淡震荡格局日内仅走出3.6美元的波动区间，行情略显清淡，而白银(14.53, -0.02, -0.14%)方面同样以清淡格局维持波动趋势，19个点的震荡波幅与原油(44.89, -0.26, -0.58%)价格震荡幅度部分伯仲。

美元指数自昨日晚间强势回踩后日内再成震荡格局，连续下破性试探，欧盘终见反转强势上攻，虽区间维持窄幅埋单整体格局而言震荡格局短期或较难改变，而晚间益友初请数据到访，能否维持高位震荡，就要看数据是否卖次薄面。而作为八月非农大戏第二天的初请数据，海滨Sebar个人认为或维持ADP数据导向，以助力过山车行情呈现有效生成，但具体格局如何波动还需晚间数据出来抉择。

黄金价格日内清淡震荡呈现短期企稳震荡格局，但经过连续上攻受阻大形态再次呈现弱势下行趋势，但海滨Sebar个人认为不然，下方空间或呈现较强支撑，其短周期4小时K线虽然运行于布林带中下轨区间，且其短中长期均线持平向下运行于K线上方位置，但布林带明显的小幅缩口形态生成，而附图MACD指标并未呈现放量导向，指标虽未弱势，但DIF、DEA呈现持平运行状态。

【现货黄金晚间操作建议】

黄金价格回踩1079，多单进场，止损3.8美元，目标1084-1086；

黄金价格试探1092，空单进场，止损3.8美元，目标1087-1085；

白银价格日内呈现弱势震荡拉锯格局，短期承压回落维持低位震荡形态，其短周期4小时K线自昨日晚间上突MA60一线强阻受阻后，早间上探再次承压回落，但布林带维持持平于行，且其短中长期均线维持持平运行，附图MACD指标0轴下方持续弱势时方反攻势能，但指标中性维持弱势。

【现货白银晚间操作建议】

白银价格上探2890，空单进场，止损30个点，目标2860-2840；

白银价格回踩2840，多单进场，止损30个点，目标2870-2890；

原油价格日内同现弱势震荡格局，昨夜宽幅拉锯使得其短周期形态呈现弱势缩口，其短周期4小时K线运行于布林带中下轨区间，布林带维持缩口形态，但其短周期MA5、MA10死叉打开向下运行，附图MACD指标0轴下方年和运行，而连续弱势或将使得原有价格俄再次呈现下行之势，而下行形态即以有式，晚间势能导向将成为晚间操作关键，故个人建议原油多单者谨慎持有。

【美指原油晚间操作建议】

原油价格回踩45.6，多单进场，止损0.6美元，目标46.4-46.6；

原油价格试探47.8，空单进场，止损0.6美元，目标47-46.8；