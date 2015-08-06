“超级星期四”你不能错过的五大关键点

英国央行(BOE)货币政策委员会(MPC)将于伦敦时间周四(8月6日)正午时分(北京时间19:00)公布8月份利率决定、政策会议纪要和最新经济预测。行长卡尼将于北京时间19：45举行新闻发布会。

这是卡尼在英国工资加速上涨、经济持续扩张周期创出2008年陷入衰退前以来最长纪录的背景下推出的新沟通模式的一部分。卡尼上个月为今天的事件定下了基调，他表示，收紧政策的时间点已经越来越近。

对于英国央行的“超级星期四”，以下五件事需要予以关注：

1. MPC投票

过去七个月，由九名成员组成的MPC一直都是全票通过将基准利率维持在0.5%不变。这种情况即将发生转变，大多数经济学家预计周四至少会有两名成员投票赞成加息。

经济学家们提得最多的名字是Ian McCafferty和Martin Weale，他们去年、曾五次投票赞成加息，直到通胀率下降至零才在今年1月转变了立场。David Miles可能也会选择支持加息，尽管这是他最后一次参加会议

了。如果再有一名成员——Kristin Forbes的名字有时也会被提及——加入持不同意见者的阵营，那么局面就更有意思了。

2. 通胀预期

MPC的通胀预测是一个关键的指针，中期预测相对于2%目标的变化是判断是否有必要收紧或放松政策的最重要信号。

基于投资者对利率将从2016年第三季度开始上升的预期，MPC今年5月预测三年后的通胀率将为2.14%。

在最新预测中，决策者必须要把在英镑走强、石油和大宗商品价格下跌的背景下工资加快增长的因素考虑进去。美银美林的Rob Wood等经济学家预计，油价和大宗商品价格下跌会压低MPC的短期通胀率预测，但随着这些临时性通缩因素消失，MPC的更长期通胀预测将基本保持不变。

3. 工资增长

在MPC评估劳动力市场松紧程度和经济中的冗余水平时，工资增长是决策者们政策辩论的焦点。最新数据显示，英国的工资水平正在以五年来最快的年率上升。对Martin Weale等人来说，这是敲响了劳动力市场通胀压力的警钟。而其他人，特别是Andy Haldane则认为，工资通胀并没有达到令人“追之莫及”的水平，不应急于加息。

4. 会议纪要

无论其决定是“微妙平衡”还是“变得更加微妙平衡”，英国央行的政策制定者都是摆弄文字的专家，观察人士需要深入领会其字里行间的意思。

有一个最新的例子可以说明势头的转变。英国央行在7月份的会议纪要中新加了这样一句话：“一些委员认为，在当前的银行利率环境下，中期通胀面临的风险已经更加偏向超过2%的目标水平。”

这被看作是一个关键的进展，如果这句话再发生改变，那就表明委员会内部又有了新的变化。

此外还有MPC对希腊的评估。英国央行上月表示希腊是影响其决策的一个“非常重要的因素”。

5. 卡尼新闻发布会

事情在中午还没有完全结束。卡尼45分钟后将召开长达一个小时的新闻发布会。

从利率决定和大量信息发布到新闻发布会之间的这段时间间隔，不仅可以让经济学家和分析师们借机消化信息，也可以给卡尼提供一个评估市场反应和在必要时调整新闻发布会基调的机会。