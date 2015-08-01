小数据一石激起千层浪 蝴蝶效应掀翻美元大船

外汇市场在周五(7月31日)动荡的局势仍然不减，投资者对于一些不确定因素如美联储加息时间、希腊债务危机解决进度等问题的估计左右了市场的波动。官员讲话和央行动向等影响市场情绪的信息在不确定因素占主导地位时影响力遭到放大。

晚间公布的美国劳工成本指数在本来相对宁静的周五引发市场轩然大波。美国第二季度劳工成本指数季率增长水平意外下滑，创下33年新低，这个消息公布之后引发了市场巨震，美元指数短线一度暴跌逾百点，欧元/美元、美元/日元、英镑/美元等均作出反应，在数据公布后大幅波动。各大投行纷纷发表看法，认为该数据疲软可能会影响美联储加息的决策。因此数据可能是压垮骆驼的最后一根稻草，将会引发劳动力市场以及通胀水平这两大美联储最为关注的数据难以达到美联储自己制定的加息要求。

希腊在本月初与债权人一波三折地达成救援贷款协议之后，渐渐淡出投资者的视野。但希腊债务危机还远远没有达到解决的程度。希腊与债权人第三轮救援贷款的谈判并不顺利，周五国际货币基金组织(IMF)拒绝向希腊提供贷款，称希腊必须拿出一系列全面的改革计划。这个消息使希腊危机再度成为欧元区市场压力。

日本官方近期表现得非常镇静，甚至可以说安静。日本今天公布了两项重磅数据，日本全国消费者物价指数结果好于预期，但仍然呈下降趋势。而日本6月失业率数据较前值和预期值上升。央行近期并未对日元目前历史低位的状态未作出太多评价。日本目前仍然处在QQE之中，日元贬值有助于日本在交易品价格下跌以及主要贸易伙伴经济疲软的状态下刺激经济。

俄罗斯央行周五宣布下调基准利率50个基点，这也是俄央行自6月降息之后再度扩大宽松。消息公布之后，美元/卢布短线飙升。俄罗斯因与乌克兰关系问题仍然受到西方国家的经济制裁，俄国央行和总统普京已经采取了一系列举措来对抗外部因素的打击。

劳动力成本一石激起千层浪 外汇市场全线随之起舞

周五晚间的美国劳工成本指数意外掀起市场的大风浪，各大投行纷纷分析指出，该数据的疲软可能会影响到美联储加息的决策。由此可见，小数据也能掀起大风浪，投资者对于非重点数据也应该随时予以关注。

美国劳工部公布的数据，美国第二季度劳工成本指数季率增长0.2%，创33年新低，市场预期增长0.6%，前值增长0.7%。

企业劳动成本包括：员工薪金，额外补贴，奖金支出和福利支出等。一定时期的劳工成本指数上升表明企业劳动成本增加，劳动成本占美国企业经营成本大约三分之二，而劳工总成本中大约70%是企业给员工的薪酬支出。因此企业员工报酬的显着增加会迅速减少企业利润，迫使企业把增加的成本用加价的方式转嫁给消费者。

该数据公布之后也引发了市场的巨震，美元指数一度暴跌逾100点，现货黄金则强势反弹至1100美元/盎司上方。

从各大投行的分析指出，该数据的疲软可能会影响到美联储加息的决策。这也可能是引发市场剧烈波动的原因。MFR经济学家Joshua Shapiro在报告中表示，数据“必然会困扰FOMC之中持较为鸽派观点的成员，他们会认为如果劳动力市场真的接近充分就业，工资增长理应表现更好。”

Jefferies的 经济学家Ward McCarthy在报告中写道，劳工市场状况“尚不能描述为恢复‘正常’”。McCarthy表示，“雇佣成本指数和平均时薪“表明同样状况；薪资增长仍稳定在2%附近，靠近通常周期区间的低端。”

加拿大帝国商业银行(CIBC)的经济学家Andrew Grantham在报告中表示，投资者将认为就业成本指数数据降低了9月份加息的机率。他指出，“对于寻求‘合理信心’认为在加息前通胀将回升至2%目标的美联储官员们来说，周五发布的就业成本指数疲软明显是一个障碍。”不过，道明证券策略师Eric Green在报告中写道，报告不意味着于9月份加息的机率不大了。Green表示，“数据可能由于季节性和时点因素而起伏不定，第二季度的数据与其它就业市场的数据‘不一致’。美国经济基本面在改善，职位空缺创出新高，松弛状况稳定下降中。这就是美联储将如何解读这份报告的确切方式，即使劳工成本表现糟糕。”

日本经济数据仍显疲软 央行继续观望日元贬值无干预倾向

周五亚市盘中，多数货币走势温和。日元方面迎来新消息，黑田东彦并不认为日元跌完了。看样子，其也不希望在美元/日元的升势中进行搅局。

外媒报导暗示，日本央行行长黑田东彦无意阻止日元走弱。其认为，只要速度温和，日本央行可接受日元进一步走弱。

不过，鉴于黑田东彦曾提及实质有效汇率，应对上述看法持保留态度。据一些市场参与者指出，许多央行政策委员认为日元疲弱程度已经足够。

无论如何，美元/日元亚盘后半段是上行的。日本通胀水平仍是投资者担忧的问题。日本6月全国消费者物价指数年率上升0.4%，略高于预期的上升0.3%。但日本7月东京CPI表现不佳。

俄罗斯央行再降息50个基点 俄上下竭尽全力对抗外部因素

俄罗斯央行((Russian Central Bank)周五宣布将基准利率下调50个基点，这也是俄央行自6月降息之后再度扩大宽松。消息公布之后，美元/卢布短线飙升，最高触及60.86水平。

俄罗斯央行在官方声明中宣布，将基准利率下调50个基点至11%。之前6月15日，俄央行将基准利率从12.5%下调至11.5%。

央行指出，“将根据通胀风险和经济放缓的状况来决定利率。”

同时，央行预计，“消费者物价涨幅将会持续放缓，因国内需求不振。2016年7月时通胀年增率将会降至7%以下，并在2017年达成4%目标。”

对于经济前景，俄罗斯央行称，结构性因素持续打击经济成长，产出萎缩具有循环性本质。

对于卢布走势，俄罗斯央行预计卢布在第三至第四季度面临的压力减少。

在宣布降息之后，美元/卢布短线飙涨，汇价自60.30附近急升至60.70，刷新本周高位，短线有进一步上行的风险。

希腊危机仍然绷紧欧元区神经 风险因素仍然存在

《金融时报》援引机密摘要备忘录的报导指出希腊援助计划恐将生变，这令市场对希腊救助疑虑“死灰复燃”，欧元面临新一轮下跌的风险。

《金融时报》报导透露，在希腊达成全面改革协议前，国际货币基金组织(IMF)不会正式参与同希腊的救助磋商。

希腊新一轮的救市需要860亿欧元，新一轮谈判开始4天之后就陷入僵局。IMF要求，希腊必须拿出来一系列“全面”的改革计划，才会对其进行援助。

《金融时报》援引机密摘要备忘录报导称，IMF的董事会在周三的会议上被告知，希腊的债务水平和实施改革的记录使得希腊不符合第三轮IMF援助贷款计划的资格。

IMF内部也存在一定的意见分歧，主席拉加德就质疑希腊无法满足国际债主提出的条件，她呼吁对希腊进行“债务重组”并适当减免债务，但遭到以德国为首国家的集体反对。

国际货币基金组织的一名官员说：“两边都需要做出艰难的决定……希腊要改革，希腊欧洲的伙伴们则是减免债务。人们不能存有任何一方可以单独解决问题的幻想。”

为了避免破产，希腊需要在8月20日之前获得33亿欧元的资金援助。如果届时双方未能达成协议，希腊可能会请求过渡性贷款，已解燃眉之急。

在IMF拒绝借钱的消息传出之后，欧元/美元应声下跌，汇价一度触及1.0893，刷新近一周低位。欧市盘初，汇价震荡回升至1.0940水平附近。