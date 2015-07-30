今日黄金震荡，观望为主

2015-07-30 07:38 作者：李哥 浏

基本面：



"周三(7月29日)美联储公布最新的利率决议，维持0.00%-0.25%的超低利率不变，符合市场预期。美元指数探底回升，由于美联储在本次决议之上并未加息，但这普遍符合市场预期，而美联储在决议声明中称经济温和扩张，且劳动力市场转好，就业增长强劲，这支撑美指。

纳斯达克指数收涨21.20点，涨幅0.42%，报5110.40点

7标普500指数收涨15.13点，涨幅0.72%，报2108.38点

道琼斯工业平均指数收涨120.07点，涨幅0.68%，报17750.34点。

市场总是如此，期待久了，也就没有了意义，对于这次美联储维持利率不变的结果，似乎美联储暂时还没有加息的动机这使得金价在1090获得有效支撑，短期金还不能跌破1090。"

技术面：

昨日美联储决议最终还是把投资人晾在一边，照旧维持率不变，金价在1090获得有效支撑，但是也没有看到上破1110的动机，随着时间的推移，这种上行的可能性会越来越来小，尽管利率决议没有迈出第一步，但是投资人还是显得十分小心，昨晚在公布决议前后，金价波动激烈，但振幅有限，下周非农来袭，这恐怕又是一种期待。4小时的布林轨和MA6像一根水平线，这样的走势看不出方向来。今天的走势建议观望。

今日观点：

综上所述，今日黄金震荡，观望为主，欧元则在FED决议以后，显得很弱，日线和四小时结构都显示看空，英镑尽管昨日收了宝剑线阴线，但在没有跌穿1.5509 前不能过分看空。

今日思路：

阻力位1122.34、1141.34；支撑位1091.22、1077.09、1062.93；

1、黄金1091.22企稳做多，止损1087.04止盈1122.34、1041.34；

2、黄金1091.22跌破做空，止损1095.41止盈1087.04、1077.09、1067.13

3、白银14.66不破做多，止损14.43止盈14.89、15.5；

4、加元1.2995企稳做多，止损1.2888止盈1.3009、1.3081、1.3122；

5、澳元0.7321不破做空，止损0.7468止盈0.7255、0,7190。

6、日元124.02突破做多，止损123.43止盈124.47、124.92；

7、欧元1.0968突破做空，止损1.1093止盈1.0842；

8、英镑1.5563企稳做多，止损1.5509止盈1.5496、1.5728；

9、瑞郎0.9688突破做多，止损0.9534止盈0.9747；

10、镑日193.33企稳做多，止损193.33止盈194.36、195.34；

11、欧日136.18不破做空，止损137.28止盈135.53、133.79；

12、美指97.22企稳做多，止损96.29止盈97.94；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差