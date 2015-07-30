“美联储通讯社”点破FED声明玄机 晚间GDP恐刮更强风暴

美联储周三如期维持利率不变，但对会后声明措辞进行一定程度上的微调，尤其是对于就业市场方面的评估更加乐观，有更多市场人士认为美联储可能在9月就加息，受此提振，美元兑主要货币周三出现上涨。周四金融市场将聚焦美国GDP和初请失业金等重磅数据，数据表现可能会对市场造成较联储决议更加大的影响。

美国联邦公开市场委员会(FOMC)周三(7月29日)宣布维持指标利率不变，美联储(FED)尤其认可近几个月“就业岗位稳健增长”。本次声明中这样的措辞，加上其它一些细微变化，显示联储对于就业市场的看法相比6月声明更加乐观。

声明显示：“总体而言，一系列就业市场指标显示，自今年年初以来劳动力资源闲置的情况已大为改观。”美联储6月时表示，就业市场闲置现象“已有所减弱”。美联储还表示，目前仅需要看到“一些”就业市场进一步改善的迹象。

美联储此次货币政策声明获得委员一致投票通过。

会后声明令更多市场人士认为美国最早将在9月加息。声明公布之初，美元一度走软，但很快反弹至平盘之上。看涨美元的机构专家指出，FOMC承认，近几个月“就业岗位稳健增长”。

周三纽约尾盘，美元指数上扬0.4%，报97.16；美元/日元上扬0.3%，报123.91；欧元/美元下跌0.7%，报1.0983。

Silicon Valley Bank的高级汇市交易员Joe O'Leary表示：“美联储9月加息绝对是可能的。”

Commonwealth Foreign Exchange Inc.的首席市场分析师Omer Esiner表示：“美元最初走软是‘跳膝反应’。此份声明将可能被视为向暗示9月加息完全可能迈出的一小步，”

U.S. Bank Wealth Management驻俄勒冈州波特兰的固定收益研究主管Jennifer Vail说道：“他们不想把自己陷入到9月份一定要加息的境地，我认为美元会呈现温和上行的走势。”

“美联储通讯社”等专家如何解读？

有“美联储通讯社”之称的《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath最新撰文称，美联储周三维持利率在近零水平，不过声明提及劳动力市场方面取得的进展，这暗示美联储将在9月或今年稍晚些时候开始加息。

Hilsenrath在文章中指出，会后声明指出“就业增长稳健”且失业率下滑，美联储对就业市场的描述较6月声明更加乐观。美联储同时也微调了就业市场闲置状况的评估，称“就业市场资源闲置现象已经减弱”，此前6月声明则是就业市场闲置现象“有所”减弱。

Hilsenrath提到，最新会后声明也暗示联储官员们认为他们正更加接近充分就业的目标。过去多个月中美联储官员们称，他们希望在能够确信加息前看见就业市场进一步改善的迹象。而在周三的声明中，官员们表示，目前仅需要看到“一些”就业市场进一步改善的迹象，暗示他们认为正接近能够采取行动的就业市场标准。

但Hilsenrath提醒道，会后声明再度提及对于低通胀的担忧，美联储官员们对此发出警告，这可能促使他们延迟首次加息的时间。

Hilsenrath在文章中写道：“尽管就业市场方面的进展令官员们倾向于采取行动，但在实现通胀目标方面持续遭挫，这令他们犹豫不决。”

文章显示，美国失业率已经自2009年的10%降至7月份的5.3%，但美联储最偏爱的通胀指标已经超过3年低于2%的目标水准。

路透7月23日公布的一项调查显示，分析师的普遍预期是，联储将在9月加息25个基点，然后在12月会议上再加息25个基点。

花旗(Citigroup Inc.)策略师Steven Englander在报告中写道，FOMC措辞调整表明加息将较早而非较晚，“FOMC政策声明的些许调整表明，美联储希望在就业市场形势好转的情况下加息”。8-9月份平均新增就业人数达到21万-22.5万、失业率小幅下降或许就足以促使美联储加息。

FTN策略师Jim Vogel撰写报告称，投资者正在考量有关劳工市场措辞改善和“美联储迅速承认能源价格并不如6月份稳定的现状”两者间的影响；果原先9月份加息的概率是45%，周三的“政策声明则让这种概率升至不高于55%”。

Wells Fargo Funds Management首席投资组合分析师Brian Jacobsen说： “美联储正以谨慎步伐迈向加息。就业市场已有足够改善，美联储只需要再多一点确切的证据就可宣布时机来临。”

巴克莱资本(Barclays Capital)周三表示，7月美联储政策声明和该行此前的预期一致。FOMC调整了政策声明的开始段落，反映出接下来可能公布数据的强劲，但同时避免在接下来举行的会议上公开对其政策意图发出强烈信号。

巴克莱指出，FOMC表示“经济活动近几个月一直在温和扩张”，放弃了此前第一季度用的经济活动变化不大。同时申明也放弃了家庭支出不变的描述，升级对房地产行业的评估。

巴克莱称：“我们认为数据将支撑美联储9月启动加息，除非经济数据回落或美联储对外部环境的忧虑上升，那么FOMC可能选择谨慎并推迟加息。”

凯投宏观(Capital Economics)经济学家Steve Murphy在报告中表示，政策声明看起来对经济“略微更加乐观”，这是首次加息更加接近的迹象。Murphy认为，认为2015年加息两次的机会较大；9月份首次加息很有可能。

聚焦美国GDP

美国商务部定于北京时间周四20:30公布第二季度实际国内生产总值(GDP)初值。一些专家认为，相比美联储决议，此次GDP数据对于金融市场的影响可能会更大。

接受外媒调查的分析师普遍预期，继第一季0.2%的微幅萎缩后，第二季实际GDP会出现2.5%的增长。消费者支出和房地产料是第二季GDP增长的主要推动因素。分析师料消费者支出增长2.7%。

由于美联储8月份没有开会计划，所以将有时间观察和分析两个月的经济数据，然后再决定是否开始加息。

DailyFX撰文称，市场对于美联储的加息预期之所以无法达成一致，根本原因是近期经济数据缺乏一致性。尤其是第一季度经济疲软究竟是暂时迹象，还是全球性经济衰退的附带效应，目前仍缺乏决定性的证据，需更多的经济数据来进行参考。周四即将公布的美国第二季度GDP数据可能是目前最为有力的依据，随着本次GDP数据同时公布的还有对于过去数年来的数据修正，将进一步展现当前美国的经济形势。因此，相对于美联储利率决议，美国GDP数据也许才是本周真正的关键点。

彭博经济学家Carl Riccadonna和Josh Wright本周初撰文称，FOMC 7月会议和第二季GDP数据将是接下来一周的关注焦点。考虑到围绕GDP结果的不确定因素增加，该数据对金融市场产生的影响相对而言可能要更大一些。

文章指出，7月会议声明中的经济形势评估调整将开始为加息奠定基础，但是更具决定性的应该是未来五至六周联储言论的基调，尤其是针对二季度GDP数据和之后两个就业数据的言论的基调。周四的第二季度GDP报告和同时发布的年度GDP修正数据可能会比美联储会议的影响更大。

荷兰国际集团(ING)首席国际分析师Rob Carnell表示：“我认为GDP将会好到令9月加息态势不变，我认为，即使通胀不甚明显，真的要有很槽的数据才会影响这个态势。”

花旗的Englander指出，未来两个月加息时机仍将取决于数据；关注周四的初请失业金人数、GDP数据和下周的非农就业数据。