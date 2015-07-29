别小看美联储加息0.1%的可能性 万一兑现了呢？

就像人每天需要吃饭睡觉一样，投资者已无法停止猜测美联储(FED)到底何时开始启动加息周期了。

而部分投资者的预测开始显得有些“过火”了。近日坊间传出了美联储在9年后的第一次加息可能只调升10个基点，即0.1%，澳新银行(ANZ)高级外汇策略师Khoon Goh表示，利率期货市场实际上展现的就是9月加息10基点的市场定价。

S&P Capital IQ的美股策略师Sam Stovall说：“市面上对于10个基点的预测，要知道这将是历史上首次，在1934年迄今为止的179次利率变动过程中，这还从来没有发生过。”

Stovall指出，在101次降息和78次加息过程中，美联储从来没有作出低于25个基点的调整幅度，不过一些数据“支持”10个基点的调整幅度。

芝加哥商业交易所集团(CME Group)联邦利率期货定价显示，市场料9月份的利率水平的确是25基点，但基准报价显示当前的价位是0.14%，那么直接从账面上看，“加息幅度”就是大约0.10%。

不过美联储的技术利率目标为0-0.25%，因此利率水平在这样的区间内浮动并不需要美联储政策的变化。

最重要一点在于：

Gluskin Sheff的高级经济学家David Rosenberg表示：“即便美联储9月采取加息行动，那么这也是个缩短了的紧缩周期，这比猜测首次加息时间点重要得多。”

虽然有很多投机客参与到美联储利率预期的博弈中，但作为首屈一指的投行，高盛集团(Goldman Sachs)是第一批抛出加息可能低于25个基点预测的机构，该行3月曾料FOMC会加息0.125%。

期货市场的定价显示，美联储在12月份之前不会作出首次加息的决定(12月的概率为54%)。

高盛经济学家Kris Dawsey现在表示，“从均衡角度看，我们预计美联储的论调符合我们对于12月加息的预期，很多美联储官员并不确信加息时点到底是9月还是12月。总体上，我们认为风险控制的思考，全球经济动向的忧虑，以及审慎加息方式的原则都会让12月加息显得更为合理。”