三星两大子公司合并 李在镕低调接班

三星正在紧锣密鼓地实施一系列复杂的“资本运作”。

日前，三星集团相关董事会通过了第一毛织公司(Cheil Industries，三星集团的实际控制公司)和三星物产高达80亿美元的合并方案。在业内人士看来，这不仅意味着掌控三星集团的李氏家族击败了美国对冲基金Elliott Associates，同时也意味着李氏家族继承人李在镕对三星电子的控制将得到强化。

自从去年5月三星集团掌门人李健熙病倒以来，接班人问题和业务调整重组便成为业界关注的焦点。随着智能手机市场步入红海，三星的核心企业三星电子业绩下滑，以及韩国政府收紧针对交叉持股结构的规定等，三星内部变革已经开始。

据国外媒体报道，在7月17日的投票中，掌控三星的李氏家族击败美国对冲基金Elliott Associates，以69.5%的微弱票数优势，获得股东批准第一毛织公司和三星物产的合并方案。

根据合并交易条款，新公司将保留“三星物产”的名称，9月1日完成合并，9月15日重新上市。实际上，在这家新公司中，李在镕将持有16.5%的股权，而通过交叉控股，其也将控制原三星物产公司持有的三星电子公司4.1%的股权(目前市场价值为67亿美元)。

业内人士分析，此次合并，有利于简化三星集团复杂的股权结构，而更重要的是李氏家族的继承人李在镕将获得对三星集团旗下最重要的企业三星电子的控制权。

一直以来，三星内部的股权结构以复杂著称。《三星模式》一书中阐述道：“以2013年12月31日为基准，李会长家族拥有非上市公司之三星爱宝乐园46.04%的股份，爱宝乐园拥有三星生命19.34%的股份，三星生命拥有三星电子7.53%的股份，三星电子又拥有三星SDI 20.4%的股份、三星电气拥有23.7%的股份、三星重工业拥有17.6%的股份等，分别在24个子公司投资了股份。三星生命投资了18个关系企业，三星SDS也投资了11个关系企业。创业已久的关系企业们亦在多个关系企业出资持股。”而在这种盘根错节的交叉持股网络中，李氏家族得以用不到2%的股权控制了整个三星集团。

然而，这种股权结构正在面临内外双重压力。自从朴槿惠当选韩国总统之后，已禁止新的交叉持股出现，并推出税收减免政策，来鼓励财阀松绑现有的股权结构，让控股公司更加的透明。再加上去年5月，72岁的三星集团会长李健熙因突发心脏病住院，没人认为他会像2010年逃脱牢狱之灾后那般，重新掌舵三星。其独子李在镕继承父业迫在眉睫。如果不改变原有的股权结构，李氏家族的继承计划可能需要承受巨额税费。

眼下，对于三星而言，三星电子无疑是最重要的企业。按照营收计算，该企业已经超越日本竞争对手，成为全球电子行业的领军企业；同时，其芯片、平板电视机和智能手机业务均位居世界第一。行业分析师预计，下一步李氏家族还将目光瞄准IT外包公司三星SDS和三星电子的合并。目前李在镕持有三星SDS 11%的股权，合并之后，其持有的三星电子股权将会更多。

但这一系列的重组计划真的能如此顺利进行吗？外界对于李在镕的能力，似乎并没有足够的信心。现年47岁的李在镕2001年加入三星电子，十年后出任副董事长。虽然通过与谷歌、苹果建立强大的伙伴关系而崭露头角，但其负责的eSamsung公司在2000年互联网泡沫中遭遇亏损也备受外界关注。

此外，Elliott Associates仍会干扰李氏家族的接班计划。据了解，Elliott Associates持有三星物产7.1%的股权，最近还买入了第一毛织公司的股权，未来其仍然可以通过法律手段，对此次合并交易提出反对。