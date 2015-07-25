希腊中资企业协会成立

经过近两年的酝酿和筹备，希腊中资企业协会２４日在雅典成立，中国驻希腊大使邹肖力和十多家希腊中资企业负责人出席成立大会。

根据其章程，该协会是希腊各地中资企业的联合组织，旨在推动中资企业加强协调和交流，增进中资企业与希腊各界的联系、沟通和了解，代表中资企业对外交涉，指导中资企业守法经营、公平竞争，促进中国与希腊经济贸易关系发展。

与会代表推选中远比雷埃夫斯港集装箱码头有限公司为会长单位，中远希腊代理有限公司、华为（希腊）科技有限公司、中国海运希腊代理有限公司和中国新时代集团公司希腊分公司为副会长单位，中兴希腊通讯有限公司为监事长单位。

邹肖力代表中国驻希腊使馆对协会的成立表示热烈祝贺。他说，自1997年中远希腊公司成立以来，迄今已有14家中资企业在希腊落户，这些中资企业改变了中希经贸合作的结构，丰富了两国关系内涵，为中欧合作树立了榜样，也为实施“一带一路”构想提供了有利条件。

邹肖力说，希腊经济复苏还面临不少困难，改革与发展进入关键时期，希腊问题值得我们重视和积极应对。他说，希腊的稳定和发展对中国有利，中国可以通过提供真诚的帮助为希腊克服困难增添信心，同时扩大同希腊的合作，实现自身更大发展。邹肖力说，在希债危机面前，任何作壁上观或“捡漏”的心态都是短视和无益的。

邹肖力希望中资企业认清形势、坚定对中希友好合作持续扩大的信心；提高自身素质、加强队伍建设；变中求进，变中突破，抓住中希海洋合作以及港口、机场、铁路、物流中心、房地产等方面私有化的机遇；将心比心，建设命运共同体，加强同希腊社会的联系，更加重视公益事业，为希社会发展作出更大贡献。

邹肖力说，中资企业协会成立的目的是提振士气，传递信心，携手并进。他希望协会能够成为中资企业之间加强信息和经验交流、扩大对外交往、树立整体形象、维护合法利益、谋求更大发展的平台。

中国驻希腊大使馆商务参赞周若军主持成立大会，并宣读了商务部对外合作司对协会成立发来的贺信。

中远比雷埃夫斯港集装箱码头有限公司总经理傅承求在致词时说，协会的成立是希腊中资企业一个新的起航之日，希望各位企业家肩负起责任，在希腊困难的经济情况下寻找发展机遇。



