终于"听话"了！齐普拉斯高声疾呼减免债务

希腊总理齐普拉斯周一大声疾呼减免希腊的债务，该国政府已公布2016年预算草案，以全新的精神配合欧洲与国际货币基金组织(IMF)债权人要求，严格遵守国际纾困案的目标。

齐普拉斯于国会进行四年政策计划主旨演说的同时，也公布了预算草案。草案预估，希腊经济继2015年衰退2.3%后，明年仍将衰退1.3%，2017年才会恢复成长。

齐普拉斯对议员表示，将力争减免债务。齐普拉斯所领导的左翼政府接受860亿欧元(961亿美元)纾困计划，且于9月20日的大选中再获胜选。这项预算草案包含今明两年总计64亿欧元的撙节措施，其中43.4亿欧元落在2016年。

欧元区财长已同意讨论有限度的债务重组，但并非减记，前提是希腊在今年年底前顺利完成新纾困计画的第一阶段检讨，其中包含通过影响深远的税务、退休金与公部门改革。

齐普拉斯表示，政府将通过所有必要的法案，以顺利完成纾困审核，为债务再协商开启大门。重新协商债务对希腊而言至关重要。

“我们将建议延长(贷款)期限，降低利息并换成固定利率，”他称。

齐普拉斯表示，希腊政府打算在到2017年上半年的20个月内恢复进入资本市场的渠道，并预计经济将在明年中前恢复增长。分析师认为，这两个目标都太过乐观。

齐普拉斯向议员称，希腊政府希望尽快完成首次援助审查及重组其银行业。外交官员和希腊官员表示，齐普拉斯及左翼激进联盟党(Syriza)已决定暂时停止与债权人斗争并遵守援助条款，以争取及早减免债务，并恢复经济独立性。

荷兰财长、欧元集团主席戴塞尔布卢姆称，他相信希腊政府现在会认真落实调整后的计划。但希腊政府必须首先让该计划全部获得批准，之后欧元区财长们才可能推进希腊四大系统性银行重组的计划。