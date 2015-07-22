希腊获得救助=危机解除？先看看这些数据吧！

随着上周希腊得到欧洲金融稳定机构给予的71.6亿欧元过桥贷款，该国已经在向欧洲央行支付合计42亿欧元的贷款本息，以及6月30日时就应偿还IMF的20.5亿欧元。此外还有欠希腊央行的5亿欧元贷款。

希腊总理齐普拉斯周二(7月21日)号召他所属的希腊极左翼联盟(SYRIZA)团结一致，周三(7月22日)议会将就债权人要求的第二套改革措施进行表决，以启动新救助协议的谈判。

另外，评级机构标准普尔(Standard & Poor)周二也将希腊长期主权债信评级从“CCC-”上调至“CCC+”，称认为在未来六至12个月，希腊违约不再是不可避免的。标普并表示，希腊退出欧元区的机率现低于50%。标普此举带来些许鼓舞。

然而，经济学家们却认为，即便希腊获得第三轮救助，该国可能也只是为自己赢得了更 多时间，其经济困境今年料将延续，甚至可能恶化。

围绕希腊何去何从的问题，外媒最新对20位经济学家进行的调查结果并不乐观，该国经济仍面临相当严峻的问题，不排除未来再度爆发危机。

一. 经济萎缩

据受访经济学家的预估中值，希腊国内生产总值(GDP)2015年料萎缩0.7%，较2014年增长0.8%发生显著恶化。这将是希腊八年来第七年经济下滑。别忘了，这个规模为2000亿美元的经济体自2008年陷入衰退以来已经萎缩了四分之一。

二. 失业率料攀升

希腊今年的平均失业率料达到26.3%，高于4月份调查所得的25.9%。对于希腊年轻人而言，这意味着未来的日子会更苦，超过半数的当地年轻人已经处于失业状态。他们要么选择搬回去与父母同住，要么到其他地方寻找有钱可赚的工作。很多希腊优秀人才已经离开祖国，去其他地方寻找出路。

三.千疮百孔的资产负债表

德国曾用“不劳则无获”来形容希腊，这一点在实际中是否得到践行尚不清楚。然而，参与调查的经济学家预计，希腊预算赤字相对于GDP的比重将达到欧盟设定的3%上限，高于此前预估的1.9%。

此外，经济学家认为希腊贸易状况将恶化，从此前预计的相当于GDP 0.6%的贸易顺差变为相当于GDP 0.7%的逆差。