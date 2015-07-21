昨夜今晨这些国际大事不可错过

希腊已向欧央行和IMF偿清68亿美元贷款 纳指连续第三日创新高

美股周一小幅收涨，纳指涨0.17%再创历史新高。摩根士丹利与哈利伯顿财报好于市场预期，投资者对希腊危机的解决也持乐观态度。

希腊政府周一向欧洲央行偿还42亿欧元（约合45.5亿美元）的本金和利息，并向国际货币基金组织偿还20.5亿欧元（约合22.5亿美元）贷款。另外，该国还将向希腊央行偿还5亿欧元（约合5.4亿美元）贷款。

希腊正在利用上周获得的71.6亿欧元（约合77.7亿美元）过桥贷款来偿还债务，该国同意了一系列严厉的改革措施以换取这笔贷款。在上周获得欧元区各国国会的批准以后，有关第三轮860亿欧元（约合930亿美元）救助计划细节的谈判将在周一启动。

在获得一笔过渡性贷款之后，希腊开始向债权人偿还部分拖欠款，关门长达三周的银行业也逐步恢复营业，围绕这个债台高筑国家的积极发展帮助欧股市场将连续涨势扩大至第九个交易日，主要区域指数均收高，欧股指数全天交易中再涨0.28%。

大宗商品齐挫 金价大跌2.2%再创五年多新低

数据显示中国的黄金储备量仅为市场预期的一半左右，黄金价格继续下跌至超过五年以来的最低水平；加上更强势美元以及投资者对作为避险选择的黄金的兴趣下降，金价的连续跌势进入第八个交易日，纽约商品交易所8月主力黄金合约周一跌25.10美元，收于每盎司1106.80美元，跌幅是2.2%，这是2010年3月30日以来的最低收盘价位。

对于全球性供应过剩的担忧继续对原油价格施加下行压力，油价跌至4月初以来的最低水平，并接近被分析师警告说可能很快引发一轮“恶性抛售”的水平，纽约商品交易所8月主力原油合约周一跌74美分，收于每桶50.15美元，跌幅是1.5%。

洛克希德马丁90亿美元收购联合技术旗下西科斯基飞机公司

洛克希德马丁周一宣布，该公司已经同意以90亿美元的价格收购西科斯基飞机公司（Sikorsky Aircraft），并宣布了将剥离旗下许多商业和政府业务的计划，这将巩固其作为按营收计算的全球最大国防公司的地位。

IBM第二季度净利润34.5亿美元 同比下滑16.6%

IBM今天发布了该公司截至6月30日的2015年第二季度财报。财报显示，IBM第二季度总营收为208亿美元，同比下滑13.5%；净利润为34.5亿美元，比去年同期的41.37亿美元下滑16.6%%。

财报显示，尽管IBM第二季度经调整的利润超过了市场分析师的预期，但IBM今年第二季度遭遇了营收连续第13个季度下滑的困境，而且营收也不及市场分析师的预期，IBM盘后股价下跌4.86%至164.80美元。

奥迪同意向中国经销商提供12亿元补贴

奥迪公司已经同意向其中国经销商提供12亿元人民币（约合1.94亿美元）的补贴，原因是中国这个全球最大汽车市场的增长速度正在放缓，从而给豪华车生产商带来了利润率下降的威胁。

两家奥迪经销商的高管周一表示，这些补贴将被用来抵消经销商在今年上半年中所遭亏损中的一部分。他们还表示，奥迪正在重新考虑其2015年的中国市场销售目标。中国是这家德国豪华车生产商的最大市场，在其全球销售量中所占比例为30%。

大众全球销量首位目标笼罩阴云 中国销量下滑拖后腿

德国大众(VW)于日前发布的新车销量统计数据显示，2015年1～6月大众的全球销量(已交付用户数据)比上年同期下滑0.5%，降至504万辆。大众具有优势的中国和南美等新兴市场表现低迷，产生了消极影响，单月数据自4月起连续3个月负增长，销量增长势头被踩下了急刹车。大众在2015年全年超过丰田跃居全球首位的目标开始被阴云笼罩。

PayPal登陆纳斯达克 正式完成与eBay分拆

PayPal公司宣布正式完成与eBay 集团的分拆工作，以独立公司的形式在纳斯达克公开上市，股票代码为“PYPL”。PayPal周一收盘上涨5.42%，至40.47美元。

2014年9月，eBay宣布了将eBay和PayPal分拆成两家独立上市公司的计划。今年6月，eBay董事会批准了该分拆计划。7月17日，eBay和PayPal将正式分拆。7月20，PayPal股票正式挂牌交易。在2002年被eBay以15亿美元收购前，PayPal曾使用“PYPL”代码在纳斯达克交易。

eBay上周在发布第二季度财报时预计，PayPal 2015财年全年营收将增长15%至18%。基于美国通用会计准则，每股摊薄收益将达到0.89美元至0.95美元。不按照美国通用会计准则，每股摊薄收益将达到1.23美元至1.27美元。

培生集团考虑出售旗下媒体巨头《金融时报》

彭博社周一引述知情人士说法报道，在收到多个潜在买家提出的意向之后，培生集团正在考虑出售名下的《金融时报》。对目前形势有了解的匿名消息人士说，培生集团正在试探潜在买家的意向。有两个消息来源说，出售《金融时报》的交易可能有高达10亿英镑（16亿美元）的价值。消息来源说，虽然目前还没有任何正式的进展，但是《金融时报》可能会吸引到德国出版集团阿克塞尔·斯普林格等其他欧洲，中东以及亚洲投资人的兴趣。

黑石和Corsair同意40亿美元收购First Eagle

投资管理公司First Eagle Investment Management周一宣布，私募股权投资公司黑石集团和Corsair Capital已经同意收购该公司的多数股份，这项交易对该公司的估值大约为40亿美元（其中包括债务）。晨星的数据还显示，在过去五年时间里，First Eagle旗下仅有33%的基金的投资回报率在同行中占据前四分之一的位置，但其表现最好的共同基金——管理着8.93亿美元资产的黄金基金First Eagle Gold Fund——的表现则在过去一年时间里击败了95%的同行。

中概股周一多数下跌 华视传媒跌逾5%

中概股中有3只股票跌幅超过4%，华视传媒跌5.11%报10.4美元，泰克飞石跌5.06%报0.9美元，500彩票网跌4.28%报19.01美元；4只股票涨幅超过2%，麦考林涨8.28%报3.4美元，艺龙涨2.96%报13.9美元，途牛涨2.08%报16.18美元。