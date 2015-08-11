最后冲刺！希腊和债权人就明后两年基本预算目标达成共识

希腊官员称进入最后一轮谈判，和国际债权人就2016年和2017年基本预算盈余底线达成共识。一旦谈判双方达成一致协议，就意味着希腊痛苦的救助谈判正式结束。

报道称，希腊2016年基本预算盈余基线为0.5%；2017年基本预算盈余基线为1.0%。希腊2015年基本预算赤字与国内生产总值(GDP)之比为0.25%；2016年起实现基本预算盈余，与GDP之比目标为0.5%，2017年、2018年分别为1.75%、3.5%。这一目标较早前设定的基本假定有小幅改变。

自周一下午开始，希腊和国际债权人围绕860亿欧元第三轮五年期国际援金问题进行了马拉松式的谈判，会议持续了一整夜。

在周日和周一的谈判之后，希腊财长Euclid Tsakalotos称，谈判进行的“非常好”，他对很快达成一致协议感到乐观。“我不知道是否能在（周二）早间达成最终协议，但很快就意味着为时不远。”

希腊需要在8月20日欧央行32亿欧元债务到期前获得资金，以避免债务违约，并继续维持财政体系运转。.

在德国对希腊的立场越来越强硬之际，希腊寻求周二就国际援助达成协议，以便为议会留下足够的时间来评估援助方案。

目前，谈判方仍在就希腊更广泛层面的救助条件开展谈判。官员们表示，双方未达成一致的问题还包括，在希腊成立一家主权财富基金，通过私有化来筹集500亿欧元，其中四分之三将被用于银行业重组及削减债务。

此外，具体的援助规模也是个问题。德国商报(Handelsblatt)报导称，IMF认为希腊需要900亿欧元的援助。

随着市场对希腊达成协议的乐观情绪升温，希腊二年期国债收益率周一下跌244个基点，跌幅2.44%，至18.36%。希腊ASE股指上涨2.06%，报690.24点；希腊银行股FTSE Banks指数上涨8.33%，报299.08点。