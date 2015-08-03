关闭五周 希腊股市盘初暴挫逾20%

由于实施资本管制，希腊股市已经关闭了五周，政府称为了防止欧元出逃希腊。今天终于恢复交易，希腊指数开盘之初重挫逾20%。网友评论：该来的总会来，就像躲过股灾的停牌股票，迟早还会跌停。

雅典股票交易所6月29日以来处于关闭状态，当时希腊政府关闭了银行并严格限制取款和国外转账，以避免银行挤兑。希腊金融市场在经过5周的暂停后终于重新开市，但禁止本国投资者用存款买股票，以防止资本外流。

今天希腊股市最惨的是银行板块，狂泻30%，还是在涨跌停限制住了跌幅的情况下，主要因希腊金融体系资金严重短缺，且部分外资仍等待撤离。该国最大商业银行希腊国家银行(National Bank of Greece)跌停，跌幅为30%。

在雅典主要股票指数的成分股中，银行股份占了将近10%。希腊媒体称，雅典政府正寻求取得100亿欧元援助金来为金融体系重新注资。

据路透报道，基于欧洲央行批准的计划，本国投资者可以用现有现金买股票，但不能从希腊银行帐户取款买股票。

交易员们认为，市场人士对希腊经济持续恶化感到担忧，可能演变成恐慌。由于希腊金融体系资金严重紧缺，交易员们此前普遍预测银行股份将尤其受到重挫。

据数据编撰机构Markit今天公布的调查显示，希腊7月制造业活动跌至有纪录以来的16年低点，因新订单大幅减少和银行歇业三周引发的严重供应问题所致。

“由于债务危机，7月制造业崩溃，”Markit分析师Phil Smith表示。“尽管制造业只占希腊经济产出的一小部分，但下滑的幅度给整体经济健康发出了令人担忧的信号。”