纳斯达克将成为首家使用比特币技术的交易所

比特币价格周五(7月24日)亚盘震荡交投，近两个交易日市场趋势性开始减弱。

BITSTAMP公布的报价显示，比特币/美元(XBT/USD)昨日自276大涨至278上方，但之后又于本交易日盘初回落至276附近，此后本交易日亚盘多数时间都处于震荡交投之中。

KRAKEN公布的报价显示，比特币/欧元(XBT/EUR)昨日自253水平一路震荡回落，本交易日见底于250.50水平后，亚盘开始交投于250.50-251.50区间。

行业方面，纳斯达克OMX集团(Nasdaq OMX Group Inc)预计将成为首个使用比特币相关技术的主要交易所。

该股票交易所将和基础设备提供商Chain合作以使用块环链来发行和交易私营企业的股份。

纳斯达克首席执行官Bob Greifeld表示，该技术对华尔街有着基础性的重要作用。其对产业所产生的益处是巨大且不容忽视的。

该技术的拥护者表示，该技术将飞速发展，从而令股票、债券乃至衍生品交易变得简单。在最近一次的格林威治联合公司调查中，华尔街专业人士也普遍赞成块环链的使用，94%的受访者认为该技术可以被使用于金融领域。

北京时间7月24日13:18，比特币/美元报276.89，比特币/欧元报251.45。