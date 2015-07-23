金价暴跌引俄罗斯大肆抄底 未来还会买更多

俄罗斯央行(CBR)周三(7月22日)公布的数据显示，今年6月该央行增持了价值3.5亿美元的黄金储备，总价值升至482.29亿美元。截止6月末，黄金占俄罗斯总外汇储备的13.3%，较去年同期的9.7%上升。

俄罗斯央行此前已表示，不断囤积黄金储备是为了重新分配外汇储备投资组合。不过，不断购买黄金储备也令俄罗斯曝光在金价下跌引发资产价值缩水的风险下。

Frontier Strategy Group欧洲研究负责人Martina Bozadzhieva称，“俄罗斯此前也一直在分散过外汇储备，只不过这个过程在去年该国受到国际制裁后加速了。”

周三国际金价曾录得10日连跌，并刷新1086.90美元/盎司的逾5年来低位。目前金价自7月初以来已累计下跌近6.7%，今年累计下跌7.7%。

去年由于油价暴跌和国际上对俄罗斯入侵乌克兰实施制裁，该国GDP在今年4月同比萎缩4.2%,3月曾萎缩2.7%。

西弗吉尼亚大学管理学教授Usha Haley称，“更严重的是，近期伊朗与六大国达成核协议，意味着该国可以出口更多原油，溢出的供应将令原本就已经过剩的市场承压，而俄罗斯作为主要能源出口国自然会受影响，令该国经济再遭打击 。”

Haley指出，“快速增加黄金储备可能有助于抵御俄罗斯的资本外流，该国目前正面临由失业率上升带来的可支配收入及消费下降。”