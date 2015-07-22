三大利空“打懵”美元多头 黑田“惊人”言论引爆汇市

原本走势“顺风顺水”的美元在周二遭遇挫折，分析人士认为，美元主要面临三大利空消息：首先，美联储下修工业产出数据给美元多头获利了结的借口；其次，纽约联储有关美元升值对于美国经济负面影响的文章，以及新任美联储理事提名人选让投资者猜测官方恐对美元进一步走强感到担忧；最后，日本央行行长黑田东彦暗示不会扩大宽松，刺激日元汇率急升。

事实上，FX168财经网在周二(7月21日)早间的文章就已经对美元走势面临的风险发出警告。

因对希腊的悲观情绪缓和，令交易商减少空头押注，欧元/美元周二自三个月低点反弹；日本央行(BOJ)行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)表示，预计通胀将达到央行设定的2%目标，并表示不需要追加量化宽松政策，这刺激日元走强。

周二纽约尾盘，欧元/美元上涨1.1%，报1.0940；美元/日元下挫0.3%，报123.95，在亚洲交易时段汇价一度升至五周高位124.48。欧元和日元走强拖累美元指数尾盘重挫0.7%，至97.32，周二稍早触及三个月高位98.15。

尽管周二回落，但因美联储(FED)有望年底前加息，多数市场人士认为这只是美元长期涨势中的“小插曲”。

衡量美元动能的14天相对强弱指数周一收于69.9，接近70，而部分交易视70为超买信号。不过，期权价格暗示，美元兑除日元外的每一种主要货币都将在1个月里走强。

法国巴黎银行(BNP Paribas)分析师在一份报告中写道：“我们预计美元此次回落将带来良好买需，我们基本上仍看好美元。”

知名金融博客ZeroHedge表示，疲弱的经济数据以及黑田有关不必实施额外宽松措施的言论，令美元周二遭挫。

美联储下修工业产出 美元遭遇获利了结

美联储周二公布年度工业产出和产能利用率指标修正。数据表明，美国6月工业产出月率修正至增长0.2%，前值为增长0.3%。6月产能利用率自78.4下修至77.8。

ZeroHedge撰文称，在美联储公布了工业产出和产能利用率的修正数据后，美股、美债收益率和美元突然开始急挫。

一般而言，该数据并不会对市场造成十分明显的影响，但鉴于美元过去四周涨幅较大，已为多头提供了丰厚获利，因此存在获利了结的需求；另一方面，随着美联储利率决议的临近，经济数据对于加息预期的心理影响愈发明显，一旦数据表现不佳，都会令加息预期遭受一定程度的打击。

上周美联储主席耶伦(Janet Yellen)在国会作证时重申，如果经济继续扩张，美国将在今年晚些时候加息。她并强调，联储决定将视经济数据表现。

美联储理事提名人选恐暗示官方对美元走高感到担忧

美国总统奥巴马(Barack Obama)近日已择定最后一个美联储(Fed)理事空缺的人选，提名由密西根大学经济学家Kathryn Dominguez出任，为美联储领导团队增添一位国际经济专家。

白宫方面表示，Dominguez拥有外汇市场、新兴市场及国际融资等背景，也在美国国家经济研究局担任助理研究员。

知名外汇网站ForexLive发表评论称，提名Dominguez担任美联储理事或许暗示官方对美元进一步感到担忧。

文章显示：“任命外汇领域专家Dominguez为美联储理事，是否明显暗示美联储对美元升值感到担忧？她的上任将给美元带来何种影响？这的确是一个微妙的时机....”

ForexLive提到，美联储主席耶伦在上周的国会作证时提及了欧元区危机及中国股市重挫(目前这两者均有所缓和)……同时也提到了美元汇率强势如何阻碍出口。

分析师指出，随着美元近期持续攀升，投资者需要警惕货币当局对此可能会感到不安，并影响未来货币政策决定；同时，若有迹象表明强势美元拖累美国经济增长，美国政府官员可能会出面口头干预。

据纽约联储(New York Federal Reserve)上周五的一篇博客文章显示，假如美元一季度升值10%，美国经济一年的增长率将降低0.5个百分点，次年将再降0.2个百分点。

因美国就业状况改善，市场预期美联储将在2015年加息，美元兑主要货币自2014年中期以来已上涨12%。美元兑几乎所有美国贸易伙伴国的汇率上涨，兑日元、墨西哥比索、加元和欧元的升幅居前。

面对美元汇率“节节攀升”，美联储官员和经济学家对此可能冲击美国出口透露出忧虑之情。美国政府6月时公布的数据显示，美国第一季度国内生产总值(GDP)萎缩0.2%，出口下降5.9%，进口则攀升7.1%，美元升值是GDP萎缩的“元凶”。

纽约联储分析师Mary Amiti和Tyler Bodine-Smith在博客中写道，尽管美元上涨导致消费者和国内企业享受到低廉的进口价格，但这似乎并不足以抵消美国出口商受到的负面影响。他们表示：“为保持竞争力，美国企业并未将美元升值因素完全转嫁至出口价格上，而是采取弥补措施。换言之，美国出口商为保住市场份额而损失了利润率。”

黑田发表惊人言论 暗示无需更多QE举措

日本央行行长黑田东彦周二表示，由于就业市场紧俏，他预期通胀率将在未来几个月明显加速，并预计目前不需要追加量化宽松(QE)举措。

黑田东彦在发表讲话后回答提问时还表示，消费物价将在2016财年上半年的某个时候达到2%的通胀目标。

黑田东彦表示：“目前，通胀率接近于零，通胀率应该会在未来几个月开始明显加速。”

此番言论令市场人士感到惊讶，在日银在最近一次会议上下调经济增长和通胀预估后，有关央行年内再度扩大宽松的预期事实上相当高涨，但黑田此番言论无疑令这种预期被“泼了一盆冷水”。

日本央行周二公布的6月政策会议纪要显示，几名委员表示央行的大规模刺激措施的效果可能正在减弱。会议纪要称：“几名委员表示，鉴于长期利率已暂时升至0.5-0.6%区间，QQE计划的效果可能正在减弱。”

日本央行去年10月扩大刺激政策之后，至今一直“按兵不动”，当时扩大宽松政策是为了避免油价大跌及后续的通胀放缓效应，拖慢终结通缩的进程。

IG Securities市场分析师Junichi Ishikawa表示：“眼看逼近125，美元/日元已进入政治敏感区域。跨太平洋伙伴关系协议(TPP)谈判接近重要关头，若美元出现大幅上涨，可能刺激日美两国都反对自贸谈判，而两国当局不想出现这种局面。”

聚焦英国央行会议纪要

英镑周二大致持平，投资者等待周三英国央行(BOE)会议纪要，以寻找加息时机的清晰信号。

市场认为英国央行行长卡尼(Mark Carney)上周的讲话暗示最早加息是在11月或明年2月。卡尼周二重申本月稍早的评论，称央行需在年底前后就是否是加息适当时机做出决定。

分析师认为，会议纪要中或许有更多迹象显示，一些委员倾向于提出年底或明年初加息。

花旗集团(Citigroup Inc.)分析师称：“由于我们已经听到卡尼的说法，会议纪要内容或许会被视为过时，不过，我们会留意鹰派看法，如果有原本鸽派立场官员转向鹰派，有可能激发更多有利英镑的加息预期。”

DailyFX撰文称，周三的一大看点是英国央行会议纪要。周二纽约时段当中，卡尼再度讲话提及未来的加息可能，但是市场不为所动，英镑并未出现反弹。关注周三会议纪要是否会再度提振市场对英国央行的加息预期，以及是否能够进一步的在市场走势中得到反映。