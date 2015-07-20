PTA弱势,后市或以下跌为主

7月17日PTA1509开于4542元,收盘于4514元。成交量为103万手,持仓量为82.33万手,增持41436手。

7月20日(夜盘)PTA1509开于4490元,收盘于4550元。成交量为51.51万手,持仓量为80.86万手,减持14716手。

基本面分析:上游原料:美原油主力合约最新价为50.93美元伊朗与美国达成协议,原油出口有望放松。作为全球第四大原油储备国,伊朗的制裁放松仍旧意味着原油出口的较大增幅。短期内原油市场反应平淡,长期来看原油市场依旧承压。

PX现货价格CFR台湾为856.5美元/吨,FOB韩国为835.5美元/吨,与前一日相比,CFR台湾下跌10美元/吨,FOB韩国下跌10美元/吨。

PTA现货价格及开工率:7月17日PTA华东市场现货价格为4440元/吨,较前一日价格上涨40元/吨。

PTA开工率目前为64.60%,开工率今日逐渐减小,需密切注意厂家的后续开工情况。

下游需求:7月17日国内主流聚酯切片价格为6500元/吨左右,涤纶短纤价格为7030元/吨左右。与前一日相比,聚酯价格下跌0元/吨,涤短价格下跌37元/吨。聚酯工厂开工率73.10%,江浙织机开工率为66.00%。开工率比起4,5月份有所下降。下游需求受经济大环境影响以及季节性因素等,纺织行业总体较为疲弱,对PTA的价格拉动效应不起主导作用。

结论及操作策略:伊朗与美国达成核协议的最终结果将是更大量原油将被出口至市场中,短期内虽无实质性反应,长期来看油价将会承压;且美联储加息的可能性在将来几个月可能会对原油价格起间接压制作用。下游聚酯和江浙织机开工率下降,需求逐渐转入淡季。总的来看,PTA基本面依然利空大于利多。

期价在触及前低后反转急剧拉升,反弹后又持续弱势震荡,基本面上利空因素限制其有巨大的涨幅,后市下跌概率较大。建议投资者偏空思路为主。