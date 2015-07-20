荷兰皇家壳牌(Royal Dutch Shell)的公司总裁Ben van Beurden日前悲观地认为，低油价环境将持续许久，除非生产商削减产量，而需求无法反弹。

van Beurden在上周的一次采访中阐述了油价下行对于燃料需求的刺激，以及对于石油生产商债务负担的“减免”作用。

他说：“低油价对于伊朗、俄罗斯和委内瑞拉等出口国有着很大的冲击，但对美国等页岩油生产商同样意义很大，甚至海湾国家的国家预算都会受到影响。消费国层面上，低油价对于增长和需求都是一种福利。”

短期来看，van Beurden给出了一项关键预测——2015年的全球需求将好于2014年。“对比去年，国际货币基金组织(IMF)预计全球经济将在2015年提速，因此全球石油需求也将增长。”

他也强调，处于利润率低下的考虑，很多石油生产商并不愿增加勘探和开采，因此“供给可能进一步减少”。至于壳牌公司自身，他说：“我们决定避免投资的骤起骤停。”

全球市场方面，van Beurden认为，市场充其量“能在开采项目延后或取消的情况下出现快速回拉，这将会造成新供给数量的不足，但现在出现这种情况的风险不大，这是未来2-3年内可能发生的事。结合经济增长，市场或在这样的环境下走高。”

van Beurden同时也枚举了油市的一大搅局者，美国页岩油。北美页岩油产量过去数年来的大涨对油价过去1年里的大跌“负有一定责任”。以沙特为首的石油输出国组织(OPEC)决定于页岩油生产商展开一场价格战，希望页岩油生产无法支撑其开采成本。

但若页岩油生产商削减成本并采取行动维持产量，那么“随着经济增长的恢复，价格将在低位维持更长时间”。但Van Beurden强调，“我无法预测未来。”

壳牌顶级官员Andy Brown指出，公司预计全球石油均价无法快速反弹，但会在未来五年内逐渐回升。他将市场缺乏弹性归因于中国经济放缓。

Nymex油价从2014年6月百元上方一路跌至42美元，目前市场在50-60美元一线整固。Andy Brown表示，公司的预测是油价会在2020年回升至90美元/桶。

他说：“油价需要花上数年时间才能恢复，但我们相信基本面有逆转的一天。”