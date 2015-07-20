中国债市短期仍缺乏方向 信用债分化或加剧

周一（7月20日）国泰君安分析师徐寒飞等在日内最新报告中指出，中国股市财富效应弱化及资金回流利好债市短期表现，但基本面数据、后续供给压力以及外围升息风险一直对中国债市构成压制。

报告指出，当前中国市场资金面重回非常宽松状态、资金利率回落提升债券资产的杠杆价值。但基本面数据意外表现不佳，以及进一步的供给压力，令市场蒙上阴影，给长端利率债需求带来负面影响。

此外，未来美联储（Fed）升息仍是目前债券市场面临的主要风险因素。

股市风险偏好回落整体利好票息资产，尤其是中高等级信用债，但低评级尤其是高收益债，则仍存风险因素。

报告进一步指出，上述风险包括股票大跌或间接影响公司债信用资质、现金流较弱、半年报披露期临近等，预计后续信用分化的天平或向不利的方向发展。

报告还指出，内部盈利和现金流欠佳，以及外部融资条件改善的天平前期更多地倾向于后者，从而持续提升市场风险偏好。

但随着内部盈利问题的持续暴露，以及外部融资条件的进一步分化，未来天平或逐步向前者倾斜，从而加大信用债的两级分化。

报告最后指出，中高等级继续享受票息和杠杆价值，但低评级高收益品种的风险实实在在地加大。相对而言，高收益品种中城投债和新发房地产债仍是值得关注的高性价比品种。