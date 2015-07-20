美联储将在9月开始升息 默克尔不排除减免希腊债务可能

2015-07-20 10:41 作者：投资李哥 浏览数:1次

基本面：



"7月20日讯 据路透社报道，美元上周五上涨，上周表现为5月来最佳，因通胀和楼市数据强劲，鼓舞了对美国在年底前升息的押注。

美国公布，6月消费者物价连升第五个月，因汽油及一系列其他商品价格上涨。6月房屋开工大增，建筑许可创近八年最高。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)已维持近零利率逾六年时间，多数分析师相信美联储将在9月开始升息。美联储主席叶伦也表示，可能在今年升息。

美元指数.DXY 周五纽约尾盘升0.20%，本周大涨近2%，为5月22日该周以来最佳周度表现。

欧元兑美元EUR= 跌0.25%，报1.0850美元，为5月27日来最低，本周下挫逾2%，因汇市投资人将注意力由希腊危机转至对美国有利的经济基本面。

中新网7月20日电 据外媒20日报道，德国总理默克尔表示，一旦最新的救助方案具体计划得到落实，并不排除减免更多希腊债务的可能性。

默克尔称，她愿意就降低利息以及延长债务期限进行商讨。

此前，德国国会众院以439票支持119票反对和40票弃权的压倒多数通过了欧元区国家与希腊达成的价值860亿欧元的最新一轮经济援助计划协议。不过默克尔表示，这必须是在各方就有关计划的具体细节达成协议的前提下。她还重申说，不会免掉债务。

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技术面：

上周金价跌破了月线支撑1131.13，刷出新低，月线空头空间被打开，周线更是收出饱满中阴线，MA6与布林中轨下行角度加大，macd绿柱增长，dif与dea看空走势形态良好，日线周五收阴线，macd看空形态良好。四小时周期，早盘开盘黄金跳水，刷10年3月以来新低。

今日观点：

综上所述，今日继续看空黄金，反弹1129继续做空，欧元周五1.0888跌破，今日有小支撑，但是不改做空趋势，英镑也或许受到希腊影响，改变反弹走势，转为做空。

今日思路：

阻力位1124.46、1128.96、1139；支撑位1092.28、1087.63、1062.92；

1、黄金1129不破做空，止损1139止盈1115、1092、1062.92

2、黄金1092.28不破做多，止损1087止盈1115、1129、1139.04

3、白银14.77不破做空，止损14.9止盈14.66、14.55、13.77；

4、加元1.2967企稳做多，止损1.2885止盈1.3006、1.3046、1.3232；

5、澳元0.7364不破做空，止损0.7374止盈0.7348、0.7333；

6、日元124.22突破做多，止损123.95止盈124.64、127.62；

7、欧元1.0886不破做空，止损1.0948止盈1.0815、1.0751、1.0270；

8、英镑1.5636不破做空，止损1.5674止盈1.5502、1.5367；

9、瑞郎0.9584企稳做多，止损0.9541止盈0.9680、0.9889；

10、镑日193.33跌破做空，止损194.36止盈192.47、192.26、189.67；

11、欧日134.92不破做空，止损135.53止盈133.79、132.82；

12、美指97.04企稳做多，止损96.34止盈98.33；

本文所述点位均不含点差，望投资者自己添加点差