黄金周评：黄金"梦回"五年前低位 重大破位要来了？

由于希腊危机信号解除、市场焦点重回美联储升息预期，大宗商品，尤其是贵金属市场本周表现可谓真的是"哀鸿遍野"。金价一度惨跌至五年以来的低位，本周累计下挫29美元，跌幅达到今年3月初以来最大。大众商品市场：在美元"雄霸天气"的气势面前，原油、铜、镍等本周同样难逃厄运。

随着希腊议会戏剧性的通过债权人新的援助法案，短期来看希腊退欧的风险骤然降温，黄金的避险属性则"淡然无存"。希腊债务危机僵持不下，近期以来可能一直是黄金的救命稻草。而现在救命稻草也断了，黄金的下行势头恐怕一时难以止住。

希腊闹剧剧终的同时，市场的焦点理应重回全球主要央行--美联储的升息预期。由于美联储主席耶伦本周国会证词重申，今年年内升息是合适的；与此同时美国方面的经济数据普遍强劲，美元"雄霸天下"，单周涨幅创两个月以来最大。多头似乎在叫嚣：还有谁，不服来战？黄金的命运就可想而知了。

大宗商品：布伦特油价创1月份以来最长周跌势，因为库存充裕以及放松对伊朗制裁的协议意味着全球市场依然面临供应过剩；期铜连续第三周下跌，因为全球库存创3月份以来最大增长，意味着供应充裕。

国际黄金本周开盘报1163.56美元/盎司，收盘报1134.20美元/盎司，下跌29.00美元，跌幅2.49%；最高触及1164.00美元/盎司，最低下探1130.70美元/盎司。

另外，国际现货白银本周下跌0.69美元，跌幅4.43%。开盘报15.59美元/盎司，最高触及15.67美元/盎司，最低下探14.81美元/盎司，收盘报14.87美元/盎司。

黄金TD本周开盘报228.90元/克，最高触及229.04元/克，最低触及226.50元/克，收盘报226.90元/克，累计下跌2.08元，跌幅0.91%。

白银TD本周开盘报3246元/千克，最高触及3250.00元/千克，最低触及3218.00元/千克，收盘报3230.00元/千克，累计下跌22.00元，碟幅0.68%。

当周贵金属市场要闻盘点：

女王耶伦重申年内加息 金价或迎来最疲软时期

7月15日美联储主席耶伦(Janet Yellen)出席了美国众议院国会听证，陈述了美国经济状况并阐述了美联储的货币政策。耶伦重申美联储仍处在走向升息的轨道上，就业市场预计将稳步改善，海外局势的起伏动荡不大可能令美国经济偏离正轨。

耶伦在为美国众议院金融服务委员会准备的证词陈述中称，“如果美国经济朝着我们预期的方向发展，经济条件有可能让今年某个时候上调联邦基金利率是适宜的，”证实了认为美联储在维持近零利率长达逾六年后，准备逐步升息的观点。

她表示，劳力市场“还没有实现就业最大化，希腊局势依然艰难。中国在继续应对高负债、楼市疲软和金融环境动荡带来的诸多挑战。”不过，“展望未来，美国就业市场乃至整体经济进一步改善的前景依然向好。”

在回答议员提问期间，耶伦称，如果推迟2006年以来的首次加息，可能将迫使美联储通过加快后面的升息速度来奋力追赶。稍微早一点加息的优势是，美联储或许会有一个更为渐进的加息过程。

巴克莱（Barclays）在近期的一份报告中表示，美联储预计将要加息，第三季度可能是黄金最为疲软的时期。巴克莱指出，“因为美联储加息，我们维持黄金15年3季度可能是今年最为疲软的时期。我们认为，黄金跌至1100下方可能促使生产商做出反应，并藉此提供支撑。1000美元大关对黄金也是尤为脆弱的水平，因为早前黄金ETF的建仓低于该水平，如果该水平被突破，大量的黄金ETF持有份额可能亏损。然而，金价跌至三位数不是我们预期的底线，我们认为，中国和印度在金价跌至该水平前就会入场，这将提振金价。”

希腊局势"好消息不停" 黄金避险"荡然无存"

此前一直闹的沸沸扬扬的希腊债务危机，本周终于算是划上了一个句号。周一欧盟就新的援助协议达成一致，而希腊议会意外很"给面子"，投票通过了该项协议，紧接着德国联邦议会同样投票通过。

好消息好不止这一个，本周稍晚，欧洲稳定机制(ESM)周五在声明中称，原则上批准了一项决议，以贷款计划的向希腊提供稳定性支持。声明还指出，在此决议之前，涉及到在ESM部分成员国内获得议会批准国家程序已经完成。

此外欧盟敲定了71.6亿欧元(78亿美元)的希腊过桥贷款，从而在3年期援助协议正式敲定之前向希腊提供临时的紧急援助。欧盟委员会欧元政策副主席Valdis Dombrovskis称，这一由欧盟28个成员国支持的协议可防止希腊立即出现违约。欧盟在声明中表示，贷款最长期限三个月，将最多分两批拨付。

希腊得以保留在欧元区内，对欧元区分裂的担忧烟消云散，黄金的风险溢价消退。从目前的情况来看，黄金的避险属性已经大大削减，因为近期的"最后一根救命稻草"，已经断了。

经济数据强势来袭 美元欲"再上一层楼"

美国劳工部周三公布的数据显示，6月PPI月率增长0.4%，5月为上升0.5%。作为通胀的前瞻指标之一，PPI回升明显可能提振该国通胀未来加速反弹的前景，进而使得美联储年内升息更加的"畅通无阻"。

路透点评称，美国6月PPI数据好于预期，这很大程度上是由于6月份能源消费品价格月率上涨2.4%，汽油价格增长4.3%且食品价格上涨0.6%，尤其是受禽流感影响鸡蛋价格达到了历史新高，这表明通胀从历史低位中缓慢提振，也为美联储加息提供佐证。

美国劳工部(DOL)周四(7月16日)公布的数据显示，美国7月11日季调后初请失业金人数减少1.5万至28.1万，预期28.5万，前值修正为29.6万。美国初请失业金已经连续19周位于30万人下方，创2000年以来最长记录，表明就业市场愈加强劲。

华尔街日报评论称，通常在7月份美国汽车厂商都会暂时关闭进行设备更新，因此7月份的初请数据波动可能较大，但近来数据还是保持在30万关口下方，说明尽管面临波动性因素，当前美国就业市场仍然表现稳定，为美联储首次加息提供了更多的数据支撑。

美国劳工部(DOL)周五(7月17日)公布的数据显示，美国6月消费者物价指数月率增长0.3%，符合市场预期，前值增长0.4%。生活成本的走高，有助于提振通胀逐渐升至美联储的所设定的目标位。

路透社点评称，CPI已经连续五个月出现上涨，其中起到支撑作用的是汽油价格出现上涨，此外鸡蛋价格则录得了1973年8月来最大增幅，因禽流感的出现影响了美国大型农场的鸡蛋供应，从而推升了美国整体食品价格，进一步表明美国当前通胀已经企稳或为年内加息提供更多依据。

美国商务部(DOC)周五(7月17日)公布的数据显示，美国6月新屋开工年化月率增长9.8%至117.4万户创2007年11月以来第二高水平；美国6月营建许可升至134.5万户，创八年以来的高位。

路透社点评称，此次新屋开工月率增长9.8%，其中多户型房屋开工暴涨了29.4%贡献最大，尤其是东北部地区在经历第一季度的严寒天气后开工复苏步伐加快，美国房屋建筑商对当前房市表现颇为乐观，表明当前美国房市仍然维持强劲势头。

美国密歇根大学周五(7月17日)公布的数据显示，美国7月密歇根大学1年期通胀预期初值为2.8%；5-10年期通胀预期初值为2.7%。

彭博经济学家Josh Wright和Carl Riccadonna在最新的一份报告中写道，虽然消费者信心指数有所回落，但是仍然接近最近区间的中点。此外决策者们也可能会为通胀预期以及收入增长预期双升而感到欣慰。

中国黄金储备6年首增6成 增的好像不够多？

中国央行表示，6月底中国黄金储备较逾六年前调整储备组合时增长了57%。尽管黄金储备增加，但目前黄金在总体外汇储备中的占比为1.65%，低于2009年6月时的1.8%。

数据显示截至6月末，中国黄金储备增至5331万盎司（1658吨），较此前的3389万盎司（1054.6吨）大幅增加57%，这是中国黄金储备自2009年4月以来首次增加。

截至今年6月末，中国黄金储备时隔6年首次增加，这一增便是近6成，而完成这些举动，竟然让中国黄金储备在世界的排名也上升至第6位！

“市场认为中国一直在买入黄金，但购买的规模远小于应有的水平，”RJO Futures资深商品经纪Phillip Streible说。

“如果(中国黄金储备)偏低的数据无误，那么，这对市场非常有利，因这意味着未来很多年有持续买入的充分空间，”Sharps Pixley执行长Ross Norman说。

中国是全球最大的黄金生产国，也是仅次于印度的第二大黄金消费国。随着金价持续下行，中国和印度买家可能寻求低位买入黄金。汇丰银行分析师表示，“中国和印度等新兴市场的需求近期上升。预期逢低买盘将提供支撑，削减跌幅。”

下周展望

在送走重磅事件云集的一周之后，下周市场重磅数据、事件比较清淡。不过在央行升息预期再度成为市场的焦点之后，黄金本周一度惨跌至五年低位，短期来看走势仍然偏下行。

加拿大皇家银行(RBC)分析师GeorgeGero表示，现在没有必要追逐黄金下跌趋势，他将会继续在旁边观望，等待新的买盘进入市场。他表示，“市场整体情绪非常不好，但潜在大幅反弹的可能仍然存在。目前市场上存在太多做空黄金的人，而一些小小的回升或者收高都可能使他们收到惊吓。”

Linn & Associates旗下Ira Epstein主管Ira Epstein7月17日表示，他仍认为黄金会进一步下跌。1126至1113区间仍是黄金下行的目标。

TradingAnalysis.com创始人、著名技术分析师Todd Gordon7月17日指出，黄金可能“即将发生重大破位”并跌至800多美元/盎司。黄金已经跌破了2001年以来的一根关键趋势线支撑。如果你去看黄金从2000年低点以来的长期上升趋势，会发现趋势线已经被跌破。现在黄金开始朝200周均线前进，位于805美元/盎司。

彭博社周五(7月17日)公布的最新调查显示，黄金交易员、分析师看跌下周金价。在最近3周中，分析师只有上周表示看多之后一周的金价。其中，接受调查的16位黄金交易员及分析师中，5人看涨(31%)，9人看空(56%)，2人看平(13%)。

下周重要经济数据和事件：

周一（7.20）

德国6月生产者物价指数

欧元区5月季调后经常帐

财经事件

欧盟外长在布鲁塞尔召开会议

假期预告

日本海洋节假期休市

周二（7.21）

日本7月路透短观经济景气判断指数

英国6月政府收支短差

财经事件

日本内阁府公布7月份月度经济报告

重要官员讲话

日本央行行长黑田东彦在泰国Cambridge Society发表演说

英国财政大臣奥斯本向下议院财政委员会递交预算说明

央行动态

日本央行公布6月18日-19日货币政策会议纪要

澳洲联储公布货币政策会议纪要

周三（7.22）

澳大利亚二季度消费者物价指数

美国6月NAR季调后成屋销售

美国上周EIA原油库存变化

重要官员讲话

英国央行行长卡尼在政策交流接待会上发表演说

澳洲联储主席史蒂文斯在悉尼Anika Foundation午餐会上发表演说

央行动态

英国央行公布7月8-9日货币政策委员会会议纪要

周四（7.23）

新西兰官方现金利率

英国6月季调后零售销售

美国上周季调后初请失业金人数

加拿大5月零售销售

财经事件

欧盟事务部长理事会议在卢森堡召开，至7月24日

央行动态

新西兰联储公布货币政策声明和利率决议

周五（7.24）

新西兰6月贸易帐

美国6月新屋销售

财经事件

欧盟事务部长理事会议在卢森堡召开，最后一日