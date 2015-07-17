CNBC财经名嘴：为什么说黄金和铜即将大涨？

美国CNBC财经名嘴Jim Cramer周四(7月16日)在他主持的节目Mad Money中与DeCarley Trading联合创始人、技术分析师Carley Garner就黄金和铜价的前景进行了交谈。

Cramer向来都认为铜是十分重要的金属，因为它能让投资者一窥全球经济状况的现状，因此铜也有“铜博士”之称。他还认为铜价最适合反应中国的经济。

尽管过去几个月铜价一直都承受极大的下行压力，但Garner通过图表分析得出了铜价跌势即将结束的结论。过去10年中铜价除08年金融危机外均交投在2.40美元上方，而目前价格也正逼近10多年来的上行趋势支撑。

本周初铜价曾一度下探2.38美元，之后很快回升至2.50美元水平。Garner对此表示，“目前我认为铜价能够守住2.40美元水平，若实现之后价格可能会看向2.80美元的阻力位。更长期的上行目标在3.80美元。”

Garner认为铜价将上涨的理由还有一条，过去20年来铜价往往会在6月初走软，7月初触底。从月线级别上看，铜价可能在8月末开启反弹。

至于黄金方面，虽然基本面存在很大的不同，但Garner预计金价同样将迎来好消息。

许多人不喜欢黄金很大程度上是因为其波动不大，且没有任何利息。不过，Garner注意到当前投机者持有的多头头寸仍超过空头头寸，这意味着市场可能再次启动涨势。

Garner指出，“当前金价的关键支撑水平在1125-1120美元附近，如果价格突破1230美元，则能触发进一步涨势，并看向1305美元甚至1400美元。”