我国再次超美国成全球原油最大进口国

中国海关总署发布的6月重点商品报告显示，当月中国原油进口量2949万吨，折合720万桶/天，超出了美国的699.2桶/天。再次成为全球原油最大进口国。

另外，随着伊朗核问题达成全面协议，国际油价逐步企稳，国内石化企业也将迎来新的机会。

我国石油储备正在加速提升

据每日经济新闻报道，日前，中国海关总署发布的6月重点商品报告显示，当月中国原油进口量2949万吨，折合720万桶/天。而每日经济新闻在美国能源信息署看到的数据显示，美国6月平均每天进口的原油量为699.2桶/天。中国再次超越美国，成为全球原油最大进口国。

6月份，我国原油进口量一度迫近今年以来的最高月度进口量。此前的4月，我国进口国际原油达到3028.58万吨，首次超过美国成为最大原油进口国。

隆众石化网分析师李彦分析表示，造成6月原油进口量大涨的重要原因之一便是位于青岛的二期原油战略储备库开始注油，该油库规模达300万立方米，能存储约1900万桶原油，从而提振了国内原油需求。

实际上，去年油价下跌以来，中国一直在提升原油进口的数量，加快原油战略储备的步伐。之前国家已经公布了一期战略储备的具体数据，包括舟山、镇海、大连和黄岛等4个国家石油储备基地，已基本完成储备。目前国内正处于二期储备基地的积累中，二期工程注油尚未全部完成。

另外，据证券日报了解，一期工程的原油储备能力为1.03亿桶，主要分布在镇海、舟山、黄岛和大连四处，均系沿海地区，具备对外进口吞吐运输优势，一期储罐已经全部存满。二期工程总量约1.68亿桶，选址八处，倾向于靠近大炼厂和内陆、兼顾沿海，但基本可确定的只有新疆独山子、甘肃兰州、广东惠州和青岛几个地点。三期工程的规模更大，预计总计约2.32亿桶，曹妃甸、重庆和海南等地是备选，战略储备总库容预计在5亿桶以上。

报道同时也援引李彦介绍表示，国际能源署(IEA)规定的战略石油储备能力的“安全线”，是相当于本国90天的净石油进口量，而目前我国的石油战略储备工程进行至二期和三期之间，即便乐观估计也仅相当于60天左右的石油净进口量、或者33天左右的原油加工量使用规模，离国际公认的“90天标准”尚有不小差距。

“预计到2020年三期储备完成时，我国的石油储备可用天数或将达到83天，接近发达国家的标准。”李彦认为。

值得注意的是，2014年我国的石油进口依存度约为59.3%，逼近60%。进口依存度依旧高企，我国的石油安全问题也越发受到重视，战略储备则是提升安全系数的关键点。

李彦还表示，同样是二期储备之一、位于惠州的储油库将在7月1日起逐步开放，第三季度原油单月进口量仍有机会再创新高。

伊朗核问题解决 或打破国际油价平衡

据《21世纪经济报道》报道表示，7月14日，伊朗核问题达成全面协议，这让国家油价开始新一次下跌。因为一旦伊朗原油产能开启，将使原有的国际油价平衡打破。

根据协议，伊朗重申在任何情况下都不会寻求、开发和获得任何核武器;国际原子能机构核实伊朗核计划的和平性质后，联合国、美国以及欧盟将解除对伊朗的经济和金融制裁。伊核协议达成，有助于缓解伊朗面临的经济压力。伊朗作为坐拥丰富石油、天然气资源的中东大国，经济发展潜力巨大，制裁一旦解除，将成为全球重要的新兴市场。

据了解，伊朗作为世界前十大原油生产国和世界第四大原油探明储量国，一举一动都会对全球原油市场产生影响。回顾历史，2012年6月底，美国强化对伊朗央行以及相关银行的制裁，伊朗原油供应随之减少，国际原油价格曾在短短两个月内上涨25美元/桶。

自5月起，伊朗与美国等六国就开始核问题谈判，但是经过6月30日和7月7日两个谈判期限。13日24时，即第3个谈判截止期限前后，双方终于在对伊武器禁运、国际核查人员权限等棘手问题上达成妥协，扫清了全面协议谈判的最后障碍。

“一旦对伊朗制裁完全取消，伊朗的原油日均产量有望增加100万桶。目前全球原油日均产量约为9400万桶，供应过剩量为200万-260万桶/天。长期来看，对伊朗制裁解除将进一步加剧全球原油供应过剩局面，进而抑制国际原油价格的反弹。”有中石化高层坦言：“这对中国来说，是大好事!”

利于石化企业业绩提升

另据每日经济新闻报道，在安迅思能源与策略研究总监李莉看来，中国在6月份进口原油数量再次成为全球第一，不仅因为国家加速原油储备，而且随着油价企稳，国内企业购买原油亦开始增多。“企业的行为更多是买涨不买跌，在下跌的过程中，企业更可能选择观望，而现在油价企稳，企业购买原油的数量会有所上升。”李莉说。

去年以来，国际原油价格从120美元一路跌至不足50美元/桶，随后油价开始企稳，在60美元左右徘徊。

海关总署数据显示，我国今年上半年进口原油1.6337亿吨，同比增长7.49%;原油进口金额为1770.9亿元，同比大幅减少41.72%。从进口单价来看，今年上半年中国原油进口单价约为每吨2599.2元，同比下降45.8%。

有分析认为，国内石化企业将从油价下跌企稳中受益。中石化此前发布的公告显示，公司预计2015年第二季度(4月1日至6月30日)归属于上市公司股东的净利润相较于2015年第一季度增长1000%以上。

此外，报道还援引中石化新闻发言人吕大鹏此前介绍表示，中石化80%的原油都靠进口，而炼化业务占比又较大，因此国际原油价格下跌对公司利润增长有积极意义。

李莉认为，油价止跌并维持在低位缓慢上涨，对于中石化的炼化板块益处颇大。“油价较低时，会刺激对成品油的需求，中石化在炼化上的销量和毛利都会有所好转，因此可以判断中石化二季度炼化板块会有不错的业绩。”李莉进一步分析道。

中石化下属的上海石化业绩更为亮眼，利润相较第一季度增幅大约在3200%左右。上海石化发布的二季度业绩预报显示，预计今年上半年归属母公司股东的净利润为16.8亿元到17.8亿元之间。公司今年一季度净利润为5217.6万元，上海石化表示，业绩扭亏为盈的主要原因是与去年同期相比，集团原油加工成本大幅下降，产品毛利上升。

“油价企稳，整个炼化行业都将受益。”李莉认为，“随着地方炼化企业原油进口额度的增加并开始逐步实施原油进口，我国未来的原油进口量有望进一步冲高。”

同时，21世纪经济报道也援引上海石化董事长兼总经理王治卿介绍表示，“国际油价每降1美元，公司成本大约可以降低7亿元到8亿元人民币。”上海石化的原油几乎100%从海外进口。如果市场没有太大变化，他预计今年企业经营业绩同比会有比较大的好转。

今年一季度，受高成本原油库存未消化完毕等因素影响，中石油、中石化净利润同比降幅均超过八成。但进入二季度后，高成本库存基本消化殆尽，国际油价维持在较低水平，炼油企业迎来发展的黄金期。

国内最大的石油炼化销售企业中石化最新发布的二季度业绩预告称，预计第二季度归属于上市公司股东的净利润相较于第一季度增长1000%以上。

“中石化旗下70%原油都是进口，降低油价当然对我们是大好事。”有中石化高层说。