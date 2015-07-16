“新凡尔赛条约”：伊核及希腊谈判后的全球战略格局

2015年7月10—14日，影响全球格局的重大外交事件依次落地，分别是：欧洲希腊债务谈判协议确定；伊朗核问题协议草案签署；上合组织的扩容、金砖银行及金砖国家应急储备安排的确定；

对上述历史事件的性质和影响进行系统梳理，是本期MFI全球战略监测的工作。

我们的核心观点如下：

以上持续数年的谈判在统一框架下的最终敲定，标志着战后美国第二次地缘扩张失败后，战略收缩及转型的初步完成。(首次为越南战争失败后，并诱发中美建交)。希腊谈判协议和伊核谈判协议将组成了本世纪的“新凡尔赛条约”。这份条约，重新划分了以能源及广义中东为核心的各大国利益范围。

我们认为，这个条约也将形成一个短暂的“新凡尔赛体系”。

在结构上，美国交出了在泛中东地区的绝对统治权，形成美欧中俄共治局面，但初步实现了从中东泥潭的战略抽身；欧盟“有效多边主义”继北非之后的又一次重要突破，欧盟获得更多的能源安全空间、货币交易空间及财政统一化的自治空间，但需要帮助美国承担离岸治理责任，也更深的卷入了中东地区冲突；俄罗斯借此强化了其中东计划，打开了更深的军事及战略干预的通道，但可能牺牲了能源份额；中国在谈判尾部全力的介入斡旋，一改过去的超脱角色，这种努力保护了中国在什叶派国家(伊拉克、伊朗、叙利亚)影响力的延续和中东能源供给的安全，为“一带一路”宏观战略的实施争取了空间，但美国战略东移，显然将增加中国在西太平洋区域的压力。

广义中东问题，是苏联解体之后，90年代以来国际秩序多极化的渊薮，美国、欧盟和俄罗斯在此区域反复拉锯，相较而言，中国在该区域利益攸关但并非核心冲突方。因此，“新凡尔赛条约”主要解决的，是美俄欧这三个守成帝国(联盟)之间的利益问题，而不是守成帝国与新兴帝国之间的利益问题。它只是对90年代以来西方世界(我们把俄罗斯也视为广义西方国家)古典殖民地矛盾的一次总结。

“新凡尔赛条约”显然没有解决中东地区的根本问题——资源禀赋与现代资本主义文明的冲突。广义中东地区并没有成为一个更安全的地缘带。阿拉伯国家联盟在谈判中的地位付之阙如；逊尼派与什叶派的冲突不仅不会缓和反而会更趋集团化和国际化；OPEC组织如果不能重建，那么石油利益集团将被迫分裂，各自为阵，利益争夺越演越烈。如果美国丧失了对能源集团整合的能力，那么全球货币体系的基准将进一步的遭到破坏。

因此，奥巴马政府以妥协换取的短期均衡局面，在根本上是难以持续的，这与1918年的凡尔赛体系最终激化矛盾如出一辙。

这种不可持续性，在更大框架中具有历史的可操作性。

“新凡尔赛条约”毫无疑问显示了美国“战略东移”的战略方向。而在俄罗斯乌法刚刚结束的上海合作组织、金砖国家、和欧亚联盟峰会上，体现了另一种相应的战略方向——中国的“战略西进”。

中国不惜牺牲更多的财力甚至是部分地缘影响力，试图借助上合组织、金砖国家组织、欧亚联盟“三合一”框架，整合新兴市场力量，推进“一带一路”的战略是极其坚决的。虽然困难重重，但中国先后争取到了巴基斯坦、阿富汗、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦等国的重要支持。而作为一带一路交汇的中东，作为延伸的土耳其及希腊，其重要地位自不待言。

在美国“战略东移”同时，作为应对的中国“战略西进”，显示了一种典型的东方智慧：虚与委蛇、避其锋芒、攻其软肋。中国不愿意在亚太与美国过多纠缠，而是会在美国战略退出中东地区之后，趁机蚕食权力真空，并以此进一步蚕食全球货币体系的基准。中国仍将在非核心利益国际事务中奉行超然不干预政策，甚至在某些绥靖政策。

因此，尽管“新凡尔赛条约”赋予了各利益集团短期的均衡，但中东地区依旧保留着诱发一次世界级冲突的条件。

然而，我们也必须看到，在此种战略中，中国在对外经济利益交换中，势必将付出更大的代价。在股灾将中国债务风险暴露于全球的背景下，中国也被迫加快与美国的建设性谈判。

我们期待9月的中美交锋。中美谈判落地之后，也许会形成一个以制衡守成帝国与新兴帝国为旨归的新世纪版本的“华盛顿条约”。由此或将正式的形成一个新版“凡尔赛-华盛顿体系”。

以结构主义历史观来看，这个体系可能也是短暂的，但它起码的，标志着以美元垄断国际事务为核心特征的“牙买加体系”无可挽回的走向衰落。

事件回溯

事件1、7月10日，上合组织乌法峰会召开。核心内容如下，

其一：金砖银行及金砖国家应急储备安排确定，金砖银行于2015年底或2016年初启动运营；金砖国家应急储备安排规模确定为1000亿美元，中国出资410亿美元,巴西、印度和俄罗斯各180亿美元,南非50亿美元。

其二：启动接收印度和巴基斯坦加入上海合作组织，上合组织扩员迈出实质性步伐。

事件2、7月13日，希腊债务问题解决协议敲定。核心内容如下，

其一：启动第三轮希腊债务融资安排，贷款规模总计820-860亿欧元；

其二：建立500亿欧元的典当抵押基金，用于执行私有化。希腊政府须把地中海最大的海港比雷埃夫斯港以及银行、飞机场等有价值的国有资产划入该基金的管理，通过私有化或是其他方式进行货币化，在ESM贷款期限内，获得目标收益500亿欧元。该基金会设在希腊境内，由希腊当局在欧洲机构的监督下管理(希腊国家主权对此基金也适用)。

其三：希腊银行业重组。

其四：希腊需启动税收、财政及养老金改革。

其五：最迟于15日，希腊国会需通过解决协议的立法程序。

事件3：7月14日，伊朗与伊核问题六国已就伊核问题达成协议，核协议草案已签署。全面协议包括一个主要文本和五个技术附件，最终文本在校队过程中，核心内容如下：

伊朗方面：

其一：伊朗重申在任何情况下都不会寻求、开发和获得任何核武器。

其二：伊朗将把离心机的数量削减三分之二，从约1.9万台减少至6104台。

其三：伊朗将减少98%的浓缩铀库存，未来10年不会生产浓缩铀，且至少在未来15年不会建造任何新的重水反应堆(伊朗阿拉克重水反应堆将重建，仅用于和平目的)。

其四：国际社会对伊朗的武器禁运将再持续5年。

其五：国际原子能机构人员可以在24天内进入伊朗境内被认为可疑的地点。

其六：如果伊朗方面违反协议，相关制裁将在65天内恢复。伊朗有权对国际核查人员的核查要求提出异议，由伊朗和六国人员组成的仲裁机构将做出裁定。

外部方面：

其一：伊核协议实施的当日伊朗可使用逾1,000亿美元被冻结资产

其二：12月15日，国际原子能机构核实伊朗核计划的和平性质后，联合国、美国以及欧盟将解除对伊朗的经济和金融制裁。

事件4：7月14日晚，中国人民银行发布《中国人民银行关于境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知》，境外央行、国际金融组织、主权财富基金运用人民币投资银行间市场有关事宜的通知。明确相关境外机构投资者进入银行间市场，应向人民银行提交中国银行间市场投资备案表。备案完成后，可在银行间市场开展债券现券、债券回购、债券借贷，及利率互换等经人民银行许可的交易。

美国的战略扩张及其失败

分析框架的确立：

牙买加体系是一个单边扩张的体系。其显著特征是美元垄断全球实务。分析以上持续数年的全球性事件最终落定的影响，MFI认为应放置于牙买加体系中，美国第二次地缘扩张失败的战略收缩转型，及全球其他政治力量合纵连横、博弈消长的背景下，方能窥得全貌。

脉络梳理：

美国首次地缘扩张失败及战略收缩转型，始于越南战争的失败，美国在东亚的首次地缘扩张，遭到中苏的狙击，以惨败告终。地缘扩展的失败，为美国国内经济、政治格局带来强大的反噬作用，并诱发70年代的滞涨危机，此次美国战略调整与转型的结果影响深远，如中国取代台湾获得联合国常任理事国地位(美国联合国代表老布什投票缺席)、尼克松访华及中美建交、中国改革开放等。

随着美国战略收缩，苏联分别在欧洲、中东、中亚进行地缘扩张，并诱发东欧的动荡、第四次、五次中东战争及两伊战争，及苏联入侵阿富汗等一些列标志性事件。全方位的扩张使得苏联国力难以为继，而其收缩调整应对失策(在阿富汗泥潭被中美死死拖住)，地缘战略扩张失败的反噬，对国力、政府权威、民心士气带来了巨大的打击(美国退出越南战争后，国内矛盾的激化可为例证)，并最终诱发了苏联的解体。

此次，美国第二次地缘扩张失败与战略收缩转型，始于苏联解体后，美国在欧洲、中东、中亚范围内的地缘势力过渡扩张，遭到中俄欧的联合狙击(上一届政府整体10年联合俄欧制衡美国)。从科索沃战争开始，美国开启一轮典型的战略失误期，横贯小布什政府任期。阿富汗及伊拉克战争的泥潭旷日持久，数万亿美元军费对国力消耗日趋严重。在经济转型失败(信息高速公路及纳斯达克泡沫破裂)，不得以依赖地产泡沫维系局面，但最终在内外压力之下，房地产泡沫破裂及金融危机的裹挟，使得过渡扩张的美国(罗马帝国之后，西方最强盛的帝国)几近崩溃。

2008年伊始，奥巴马政府团队开启战略收缩与转型调整，时至今日共7年时间，随着希腊债务协议达成及伊朗核协议草案签署，标志着美国第二次战略收缩调整已近完成，在面对中俄欧以一对三的局面下，艰难而富有智慧的达成协议。当然，这一协议在美国国会势必将遇到强大阻力。

各政治集团利益交换

欧元起死回生，欧洲劫难阶段性渡过。

本次希腊债务危机一波三折，但全球政治博弈的冷酷使得结果早已注定。

波折1，齐普拉斯试图裹挟民意，充分利用民主体制的缺陷悖论(民众短视幻想与不切实际的福利承诺)，以及欧盟现有体制的缺陷，要挟欧盟获得更多筹码。

波折2：希腊政府阁员的恐怖威胁，试图利用欧洲国家普遍面临的伊斯兰化及恐怖主义威胁，提升希腊的战略价值。

波折3：齐普拉斯政府联俄策略，试图利用希腊的地缘优势，利用俄罗斯的援助分裂要挟欧盟。

应该说齐普拉斯是个合格的希腊民选总理，但奈何希腊本就是各方在美国战略收缩转型期间玩弄博弈的棋子。当希腊公投结果公诸于世，齐普拉斯发现民主、民意不过虚幻的泡沫，要挟抵不过冷酷的政治博弈与利益交换，希腊已无路可走，于是齐普拉斯在欧洲议会哀声祈求，试图唤起同僚们的同情，但于事无补。

本轮危机，欧洲各国政治精英空前团结，并与希腊一起演了一出舞台剧，各国政要按照国家定位分别饰演不同角色，红脸白脸武生旦角应有尽有：尽可能惩罚走得太远的希腊政府(波兰财长：将本国利益置于欧洲利益之上不能接受)；借助希腊人民的苦难给民粹盛行的南欧国家民众现身说法，打击欧洲民粹政治力量(回归正统)；为欧盟树立权威及合法性，进一步一体化提供民意支持。

15日希腊国会通过债务救助协议法案之后，齐普拉斯将会辞职，这份协议将剥夺希腊政府的所有经济主权，做为总理而言，或许只能念天地之悠悠，独怆然而涕下。

本轮美国战略收缩调整，欧美确定了彼此的利益格局。

本轮调整中，美国获得了欧洲支持美国在中东及亚洲的战略转型，以及支持美国经济复苏的实质性举措；欧洲获得了美国认同的欧元货币权益范围以及中东部分能源、资本及市场的份额。

应该说欧美通过本轮调整，进一步完成并巩固于2011年开始的信任及利益同盟关系的修复。

欧洲方：

获取利益1：欧元的区域贸易及结算货币地位得以修复。随着希腊债务问题的落定，欧元的缺陷与原罪将获得制度性解决，也意味着欧美最终在美元体系下，为欧元让渡出了欧洲所需要的权益边界。

获取利益2：欧盟将进一步深化整合。在美国的默许下，欧盟未来将会着手实施容克的新战略规划：升格欧元集团为欧盟财政部；统一欧洲资本市场，即迈向欧洲的财政统一，进一步夯实欧盟的政治实体结构。

获取利益3：美国在中东的部分权益将转移给欧洲，如，未来中东沙特、伊朗等国的新增石油资金将部分投资于欧洲；伊朗新增原油产能将帮助欧盟完成能源多元化，进一步摆脱俄罗斯；中东的军火及装备制造业市场等。

美方：

获取利益1：战略收缩。

欧盟将协助美国维持中东平衡，加强美国对中东的离岸管理。逐步完成能源自给的美国，未来将利用能源继续遏制亚洲的中国、印度、日本、韩国。

获取利益2：欧美彼此进一步开放市场，促进内生性经济增长，帮助美国经济复苏，支持美元美股。

获取利益3：欧盟或许将逐步梳理一路一带与亚投行。

俄罗斯重新进入地缘扩张周期。

俄罗斯从重新占据克里米亚半岛之后，已无可挽回的进入地缘扩张周期，伊核谈判的落地将彻底打开俄伊之间密切的军事关系，俄罗斯的中东计划可能从战略防御转入战略进攻，而在乌发峰会上，俄罗斯甚至露出了重新染指阿富汗的意图。

获取利益1：现有叙利亚政权得以保留，中东权益仍在。

获取利益2：中东部分石油资本将投资俄罗斯市场，填补俄罗斯部分资本空缺。

获取利益3：可借助能源，获得亚洲国家更大利益让渡。

中国从战略挑战向战略妥协(本文从略，待专题论述)。

两个延伸问题

其一，中东问题和希腊问题的解决，将为美联储从今年晚些时候启动的加息，扫除最大的外部风险；

其二，由于金融市场已经消化了伊核谈判预期，伊朗原油产能的正常化进程=联合国及美欧经济制裁解除进程=伊朗核计划收缩进程。因此，伊朗原油产能正常化至少要在明年方可见。对原油市场的短期冲击并不大，相反，我们认为从利益协同的角度考虑，谈判各方有动力磋商一个保护性的价格机制。