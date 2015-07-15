德拉基会上说什么？欧元会后怎么走？

在财经风险事件扎堆的本周，周四(7月17日)的欧洲央行货币政策例会或已为部分投资者所遗忘，花旗集团(Citigroup)日前对投资者在希腊债务危机之外的另一风险点进行了梳理。除了会议内容本身的展望，该行还对欧元汇率的潜在走法作出预测。

该行在央行及市场研报中写道：

1. 德拉基会说什么？欧元区经济数据已在改善，但不可否认的是，欧元区经济风险犹存。除了知会市场欧元区经济形势改善，以及潜藏的下行风险外，德拉基在措辞上鲜有其他选择。

2. 自欧洲央行最新一次会议以来，欧元区经济增长缓步向前，法国、西班牙和意大利的数据向好，但德国数据稍显疲弱。德拉基多半将依然持谨慎态度，结合油价滑落的情况，通胀方面的措辞抑或更为鸽派。

3. 我们倾向于认为欧元将在德拉基新闻发布会举行期间走软。

4. 周四的欧银货币政策例会很大程度上将是希腊债务条款国会投票和欧元集团过渡融资决定的后续，两者之中有任何一个“破产”，投资者就会把希望寄托在德拉基的讲话上。很自然的，事件结果只会强化欧洲央行的谨慎心态，而市场方向也将与其保持一致，区别只在于汇价的“震级”不同。

另一方面，随着希腊援助提议的出炉，欧洲央行官员之后的任务是讨论对希腊银行业的流动性支持。

对于面临银行歇业、资本管制和国库捉襟见肘的希腊而言，欧洲央行已是其目前唯一的资金来源。

欧洲央行管理委员会将评估是否继续给希腊提供紧急流动性支持(ELA)。最终决定可能取决于官员们是否相信希腊总理齐普拉斯有能力使经济改革方案周三获得议会通过。

巴克莱银行(Barclays)分析师Antonio Garcia Pascual在客户报告中称，欧洲央行料会维持对希腊的ELA上限不变，只有在希腊议会周三通过改革方案的情况下，才会适度提高这一上限。“就改革计划达成共识、承诺实施结构性改革以及更重要的一点——7月20日如期向欧洲央行偿还贷款，可能是欧洲央行在ELA问题上立场软化的“必要条件”。

尽管德拉基反复暗示将根据政治局势的发展变化来作出决定，但欧洲央行提供给希腊的一笔贷款将于7月20日到期，无疑构成了一道切切实实的最后期限。德拉吉离开欧元区峰会时未对记者置评。